20 yıllık saltanat bitti: Görevden alındı

Formula 1 takımlarından Red Bull'da takım patronu ve CEO olan Christian Horner'ın dönemi sona erdi.

Red Bull'dan yapılan açıklamada, 19 yıldır takımı yöneten Horner ile yollarını ayrıldıklarını duyurdu.

Christian Horner'e emekleri için teşekkür edilirken, sonsuza kadar takımın tarihinde önemli bir yeri olacağı ifade edildi. Horner'ın yerine Laurent Mekies'in geldiği belirtildi.

Christian Horner yönetimindeki Red Bull, çıktığı 405 yarışın 124'ünde zafere ulaşırken, bu süreçte 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 ve 2023 yıllarında da takımlar şampiyonu oldu.

Pilotlarda da 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Sebastian Vettel, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da Max Verstappen şampiyonluk yaşadı.

'UYGUNSUZ MESAJLAR' YÜZÜNDEN SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

2024 sezonu öncesinde Horner hakkında şirkette görevli bir kadın çalışan tarafından uygunsuz davranış iddiaları gündeme gelmişti. Basına sızan özel mesajlar, hem kamuoyunda hem de Formula 1 çevrelerinde büyük tartışmalara yol açtı.

Red Bull, iki ayrı soruşturma sonucunda Horner’ı akladığını açıklamış, Horner ise iddiaları sürekli olarak reddetmişti. Buna rağmen krizin tam olarak sona ermediği, takım içinde huzursuzluk yarattığı iddiaları sürüyordu.

2025 sezonda ise şu anda takımlar şampiyonasında dördüncü sırada yer alan Red Bull, McLaren, Mercedes ve Ferrari’nin gerisinde kaldı.

Verstappen’in birkaç yarışta teknik arızalar ve strateji hataları nedeniyle puan kaybetmesi, takım içindeki gerginliği daha da artırmıştı.