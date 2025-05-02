20 yıllık turizm portalı, yeni kampanyasında “Tatilin ilk sepetiyiz” diyor!

“Tatil, sepetinde!” söylemi etrafında ana çatılarını oluşturarak bavul-sepet imgesi ile de markalarını somutlaştıran kampanyayı devamı gelecek 3 faklı filmde işleyen tatilin pazaryeri Tatilsepeti, geçen seneki reklam kampanyalarında da 20 yıldır tatilcilerin hayalini gerçeğe dönüştürdüklerinin altını çizmişti.

Yaz tatili dönemi yaklaşıyor, bütün yıl bu anı bekleyenlerin dikkati online rezervasyon platformlarına kayıyor. Seyahat trendlerinde “uzun kaçamakların yılı” olarak nitelendirilen 2025 için tatil rezervasyonları başlarken, seyahat şirketleri taleplerde %24'lük bir artış bekliyor. Seyahatlerin yalnızca şehirler arası değil, uluslararası rotaları da kapsayacağı öngörülürken, sektörde 20. yılını geride bırakan Tatilsepeti.com, seyahatseverlerin karşısına “Tatilsepeti ile tatil için uzaya bile gidilir” başlıklı kampanyasıyla çıkıyor. Devamı da çekilecek 3 seri film halinde yayına başlayan kampanyada, dijital platformların yanı sıra, açık hava, radyo ve televizyon eşzamanlı olarak kullanılıyor. Kampanyada, 5 kıtada 95 ülkede 30 binin üzerinde tur ve 1 milyonun üzerinde otel seçeneği sunduklarının altı çizilerek, Tatilsepeti’nin hayalleri gerçeğe dönüştürdüğü mesajı veriliyor.

“Zengin envanterimizle sektörün en kapsayıcı adresiyiz ve tatilin ilk sepetiyiz”

2025 kampanya stratejisini markanın farklılıkları ve güçlü yönleri üzerine kurguladıklarını belirten Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal,

“Yolcuğuluğumuz, pazaryeri kavramının henüz olmadığı 2004’te başladı. Tatilsepeti olarak, bugün sektörümüzün en kapsayıcı adreslerinden biriyiz. Bu nedenle geçmiş kampanyalarımızdan farklı olarak 2025 stratejimizde rakiplerimizden ayrıştığımız güçlü yanlarımızı vurgulamak istedik. Pazaryeri olmamızın verdiği avantaja ve zengin envanterimize dikkat çektik. Her tür ‘tatilin sepeti’ olduğumuzu anlattık” dedi.

“Sepeti görsel imaj olarak kullandık”

Kampanyada marka isimleriyle örtüşen sepet görselini imaj olarak kullanırken, tatille ilgili akla gelen ürünleri bir araya toplayan bir kavram olarak da sembolleştirdiklerini aktaran Tatilsepeti Pazarlama Direktörü Canan Demir ise şu açıklamada bulundu:

“Bu kampanyada tüm ürünlerimizi, ana çatımız olan ‘Tatil, sepetinde!’ söylemi etrafında konumlandırmak istedik. Bunu tüketiciye anlatabilmek için bir bavul-sepet imgesi tasarlayarak içine bütün tatilleri sığdırdık. Tatilcilerin aradığı pazaryeri olduğumuzu vurgularken, aslında kullanıcılarımızın sepetimizle istedikleri rotayı çizebileceklerini anlattık. Rakiplerimizden farklılaşan yönümüz de tam olarak bu. Tüm tatillerin, tatille ilgili akla gelen her ürünün ve dolayısıyla ödeme seçeneklerinin bizde olması. Bu özelliklerimizle sektörde güçlü bir konuma sahibiz. Markamızın adı Tatilsepeti, ancak hem sektör hem de misafirlerimiz bize senelerdir “sepet” unvanını uygun görüyor. Kampanya filmlerimizdeki sepet imajıyla, sektördeki tatille başlayan benzer isimlerden ayrıştığımızı da gösteriyoruz. Şimdilik 3 film yayımlasak da yıl içinde yenilerini üreterek serimize devam edeceğiz.”

70 milyonu aşkın ziyaret sayısıyla Türkiye’nin önde gelen turizm portalına dönüştü

35 milyonu tekil olmak üzere, yılda toplam 70 milyonu aşkın ziyaret sayısıyla Türkiye’nin önde gelen turizm portalı konumundaki Tatilsepeti’nin Pazarlama Direktörü Canan Demir, kampanyalarındaki bavul-sepeti tanıtan filmde en fazla tatil ve ödeme çeşitliliğine sahip marka oldukları mesajını verdiklerini iletti. Bir diğer reklam filminde, erken rezervasyon kavramını işlediklerini aktararak şu ifadeleri kullandı:

“Bir diğer filmimiz rüya sahnesi ile açılıyor. Erken rezervasyon, sektörde önemli bir yere sahip olmasına rağmen, daha önce erkenden yapılan tatil rezervasyonunun tatilcilerin rüyalarını süslemeye başladığı, erkenden tatil mutluluğu getirdiği içgörüsüyle hareket eden olmadı. Tatilin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünerek, bu hayali vurgulamak istedik. Özellikle erken rezervasyon döneminde vade farksız taksitler, kesintisiz iade ve ön ödeme fırsatlarıyla rüyaları gerçeğe erkenden dönüştürmenin mümkün olduğuna dikkat çektik.”

Son filmde astronot kıyafetleriyle bankta bekleyen çocuklu bir ailenin ekrana geldiğini söyleyen Canan Demir, “Bir anons duyuluyor, dış ses “Tatilsepeti 383 sefer sayılı Mars yolcularına” diye sesleniyor. Bugün için belki Mars değil ama 5 kıtada, 95 ülkede 30 binin üzerinde tur ve 1 milyonun üzerinde otel seçeneği ile… diyerek yine 'Tatil, sepetinde' vurgusunu güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.