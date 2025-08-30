20 yıllık Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Mavi, Defacto ve Kiğılı'ya da müşterileri arasında

Türk tekstil sektörünün köklü isimlerinden Çözüm Grup Tekstil, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İstanbul merkezli şirket, 2003’ten bu yana LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo, ETAM ve More&More gibi ünlü markalara üretim yapıyor. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma için özel tasarım polis ve askeri kıyafetler üreten firma, 20 yılı aşkın tecrübesiyle sektörde öne çıkıyor.

Ancak artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar, 300’den fazla çalışanı olan şirketi iflasın eşiğine getirdi. İstanbul Ticaret Mahkemesi, şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi ve konkordato sürecini değerlendirmek için üç kişilik bir komiser heyeti atadı. Şirketin tüm işlemleri artık komiser denetiminde yürütülecek. Alacaklılar, 21 Kasım 2025’teki duruşma öncesi yedi gün içinde itiraz edebilecek.

Çözüm Grup Tekstil, 4 bin metrekarelik tesisinde aylık 160 bin adetlik üretim kapasitesine sahip. Dış giyim, spor giyim, iş kıyafetleri, ev giyimi ve askeri kıyafetler dahil geniş bir yelpazede kadın, erkek ve çocuk ürünleri üreten firma, mont, kaban, pantolon, gömlek, bluz, yelek ve deri ceket gibi ürünleriyle tanınıyor.

Askeri alanda ise jandarma ve polis için kamuflaj takımları, su geçirmez montlar, rüzgar yelekleri ve panço gibi özel ürünler sunuyor. Çevre dostu politikaları benimseyen şirket, SEDEX, OCS ve RCS sertifikalarına sahip. Üretim süreçlerinde lazer kesim ve kumaş kontrol makineleri gibi ileri teknolojiler kullanan firma, kalite standartlarına bağlılığıyla biliniyor.