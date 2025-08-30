20 yıllık Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Mavi, Defacto ve Kiğılı'ya da müşterileri arasında

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
20 yıllık Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Mavi, Defacto ve Kiğılı'ya da müşterileri arasında

Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticisi Çözüm Grup Tekstil, ekonomik krizle boğuşuyor. Mavi, Defacto ve Kiğılı gibi dev markalara üretim yapan firma, konkordato talebinde bulundu.

Türk tekstil sektörünün köklü isimlerinden Çözüm Grup Tekstil, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İstanbul merkezli şirket, 2003’ten bu yana LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo, ETAM ve More&More gibi ünlü markalara üretim yapıyor. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma için özel tasarım polis ve askeri kıyafetler üreten firma, 20 yılı aşkın tecrübesiyle sektörde öne çıkıyor.

10.jpg

Ancak artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar, 300’den fazla çalışanı olan şirketi iflasın eşiğine getirdi. İstanbul Ticaret Mahkemesi, şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi ve konkordato sürecini değerlendirmek için üç kişilik bir komiser heyeti atadı. Şirketin tüm işlemleri artık komiser denetiminde yürütülecek. Alacaklılar, 21 Kasım 2025’teki duruşma öncesi yedi gün içinde itiraz edebilecek.

7.jpg

Çözüm Grup Tekstil, 4 bin metrekarelik tesisinde aylık 160 bin adetlik üretim kapasitesine sahip. Dış giyim, spor giyim, iş kıyafetleri, ev giyimi ve askeri kıyafetler dahil geniş bir yelpazede kadın, erkek ve çocuk ürünleri üreten firma, mont, kaban, pantolon, gömlek, bluz, yelek ve deri ceket gibi ürünleriyle tanınıyor.

4.jpg

Askeri alanda ise jandarma ve polis için kamuflaj takımları, su geçirmez montlar, rüzgar yelekleri ve panço gibi özel ürünler sunuyor. Çevre dostu politikaları benimseyen şirket, SEDEX, OCS ve RCS sertifikalarına sahip. Üretim süreçlerinde lazer kesim ve kumaş kontrol makineleri gibi ileri teknolojiler kullanan firma, kalite standartlarına bağlılığıyla biliniyor.

5.jpg

Son Haberler
20 yıllık Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Mavi, Defacto ve Kiğılı'ya da müşterileri arasında
20 yıllık Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Mavi, Defacto ve Kiğılı'ya da müşterileri arasında
Cumhuriyeti kuran zafer: 30 Ağustos! ‘’Ordular ilk hedefimiz Akdeniz’dir, İleri!..’’
Cumhuriyeti kuran zafer: 30 Ağustos! ‘’Ordular ilk hedefimiz Akdeniz’dir, İleri!..’’
Meteoroloji’den ‘hayati’ uyarı! Türkiye’nin üzerini çepeçevre sardı! Normallerin 250 katı…
Meteoroloji’den ‘hayati’ uyarı! Türkiye’nin üzerini çepeçevre sardı! Normallerin 250 katı…
Yeniçağ Gazetesi: Tarihi değiştiren zafer
Yeniçağ Gazetesi: Tarihi değiştiren zafer
3 farklı tırdan 770 paket kaçak sigara çıktı
3 farklı tırdan 770 paket kaçak sigara çıktı