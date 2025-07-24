20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında

Düzenleme: Kaynak: İHA
20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir zeytinlikte çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangında 20 zeytin ağacı zarar görürken, olayla ilgili 14 ve 15 yaşlarında iki çocuk gözaltına alındı.

Korku saçan yangın, saat 13.15 sıralarında Arapzade Mahallesi Şahin Tepesi bölgesinde zeytinlik bir alanda çıktı. 14 ve 15 yaşlarında iki çocuk, bakır telleri yakarak plastiklerinden ayırmak isterken kontrolsüzce yaktıkları ateş, kısa sürede zeytin ağaçlarına sıçradı.

aw503580-02-001.jpg

Hızla büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri, ellerine hortum ve yangın tüplerini alarak alevlere müdahale etti. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

aw503580-01-001.jpg

Yangında toplam 20 zeytin ağacı zarar gördü. Yangını çıkardığı ileri sürülen iki çocuğun, alevlerin büyümesinin ardından bölgeden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri iki çocuğu gözaltına alırken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

aw503580-03-002.jpg

aw503580-04-002.jpg

aw503580-05-002.jpg

aw503580-06-002.jpg

Son Haberler
Feci kazada ölmüşlerdi: 4 kişiye gözyaşlarıyla veda...
Feci kazada ölmüşlerdi: 4 kişiye gözyaşlarıyla veda...
Özge Ulusoy'u ünlü iş insanı sahnede yerin dibine soktu! Davetlilerin ağzı açık kaldı
Özge Ulusoy'u ünlü iş insanı sahnede yerin dibine soktu! Davetlilerin ağzı açık kaldı
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı! (24 Temmuz 2025)
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı! (24 Temmuz 2025)
Alanyaspor savunma oyuncusuyla uzattı
Alanyaspor savunma oyuncusuyla uzattı
Özgür Özel'den ABD'li elçiye sert tepki: Bu ülke yüz yıl önce kararını verdi
Özgür Özel'den ABD'li elçiye sert tepki: Bu ülke yüz yıl önce kararını verdi