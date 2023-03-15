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Hastadan 200 bin lira bıçak parası alan doktor tutuklandı

Antalya’da ameliyat olacak hastasından ‘bıçak parası’ adı altında 200 bin TL aldığı ileri sürülen ortopedi doçent, polisin operasyonuyla odasında gözaltına alındı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 17:42
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200 bin lira 'bıçak parası' alan doktor tutuklandı

Hastadan 200 bin lira bıçak parası alan doktor tutuklandı
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İfadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan doktor, tutuklandı. Aynı doktorun 11 yıl önce de, yine aynı hastanenin acil servisinde nöbeti sırasında bir hasta yakını tarafından darp edildiği ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Osman Civan’a, ismi açıklanmayan bir hastası geldi. Ameliyat olacak olan hastadan iddiaya göre Civan, ameliyat parası olarak 200 bin TL istedi. 160 bin TL’yi Civan’a veren hasta, geri kalan 40 bin TL’yi ameliyat öncesinde vereceğini söyleyip polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili takip başlatan polis ekipleri, hastanın 40 bin TL’yi vereceği sırada Doç. Dr. Osman Civan’ı hastanedeki odasında gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (KOM) götürülen Civan, ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Civan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Doç. Dr. Osman Civan, 11 yıl önce de, yine aynı hastanenin acil servisinde nöbeti sırasında bir hasta yakını tarafından darp edilmişti. Tedavi amacıyla hastaneye gelen E. K.’nın refakatçisi A. K. tarafından darp edilen Civan için, Antalya Tabip Odası AÜ Hastanesi B blok önünde olayı protesto etmişti. (AA

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