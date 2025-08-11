200 bin TL'nin faiz getirisi uçtu... Miktarlar dudak uçuklattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar mevduat faizlerinde düşüşe geçti. Stopaj oranlarındaki artış yatırımcıları farklı alternatiflere yönlendirebilir. 200 bin TL aylık ne kadar kazandırdığı da belli oldu. İşte detaylar…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrasında bankalar mevduat faiz oranlarını aşağı çekti. Mevduat faizlerindeki bu gelişmeler, ekonomideki dengeleri etkiliyor.

Önceden yıllık yüzde 48-50 civarında seyreden mevduat faizleri, karar sonrası yüzde 37-49 aralığına geriledi.

İşte 200 bin TL'nin aylık getirisi,

200 BİN TL VADELİ MEVDUAT İÇİN FAİZ ORANLARI

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 5 bin 352 TL

Vade Sonu: 205 bin 352 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 4 bin 918 TL

Vade Sonu: 204 bin 918 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 5 bin 931 TL

Vade Sonu: 205 bin 931 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 6 bin 293 TL

Vade Sonu: 206 bin 293 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 6 bin 365 TL

Vade Sonu: 206 bin 365 TL

HAYAT FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 44,61

Net Kazanç: 6 bin 453 TL

Vade Sonu: 206 bin 453 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 6 bin 510 TL

Vade Sonu: 206 bin 510 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 6 bin 21 TL

Vade Sonu: 206 bin 21 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 6 bin 688 TL

Vade Sonu: 206 bin 688 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 5 bin 748 TL

Vade Sonu: 205 bin 748 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 6 bin 221 TL

Vade Sonu: 206 bin 221 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 6 bin 763 TL

Vade Sonu: 206 bin 763 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 6 bin 912 TL

Vade Sonu: 206 bin 912 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 6 bin 490 TL

Vade Sonu: 206 bin 490 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 6 bin 580 TL

Vade Sonu: 206 bin 580 TL

