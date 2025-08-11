200 bin TL'nin faiz getirisi uçtu... Miktarlar dudak uçuklattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrasında bankalar mevduat faiz oranlarını aşağı çekti. Mevduat faizlerindeki bu gelişmeler, ekonomideki dengeleri etkiliyor.
Önceden yıllık yüzde 48-50 civarında seyreden mevduat faizleri, karar sonrası yüzde 37-49 aralığına geriledi.
Mevduat faizleri güncellendi: 200 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu?
İşte 200 bin TL'nin aylık getirisi,
200 BİN TL VADELİ MEVDUAT İÇİN FAİZ ORANLARI
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 5 bin 352 TL
Vade Sonu: 205 bin 352 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 4 bin 918 TL
Vade Sonu: 204 bin 918 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 5 bin 931 TL
Vade Sonu: 205 bin 931 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 6 bin 293 TL
Vade Sonu: 206 bin 293 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 6 bin 365 TL
Vade Sonu: 206 bin 365 TL
HAYAT FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 44,61
Net Kazanç: 6 bin 453 TL
Vade Sonu: 206 bin 453 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 6 bin 510 TL
Vade Sonu: 206 bin 510 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 6 bin 21 TL
Vade Sonu: 206 bin 21 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 6 bin 688 TL
Vade Sonu: 206 bin 688 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 5 bin 748 TL
Vade Sonu: 205 bin 748 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 6 bin 221 TL
Vade Sonu: 206 bin 221 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 6 bin 763 TL
Vade Sonu: 206 bin 763 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 6 bin 912 TL
Vade Sonu: 206 bin 912 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 6 bin 490 TL
Vade Sonu: 206 bin 490 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 6 bin 580 TL
Vade Sonu: 206 bin 580 TL