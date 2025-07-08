200 çocuk kekten zehirlendi

Çin’in Gansu eyaletine bağlı Tianshui kentindeki bir anaokulunda 233 çocuk, okulda dağıtılan hurmalı kek ve mısır rulolarını yedikten sonra hastalandı. Yapılan testlerde, çocukların kanında yüksek seviyelerde kurşun tespit edildi. 201 çocuk hastanede tedavi altında.

Veliler, çocuklarda mide ağrısı, bulantı ve diş kararması gibi belirtiler gözlemledi. Soruşturma, geçen hafta gelen şikayetler üzerine başladı. İncelemede, keklerde kullanılan gıda boyalarının gıdalarda izin verilen kurşun miktarının 2 bin katı içerdiği ortaya çıktı.

Okul yönetiminin, mutfak personeline internetten alınan bu boyaları kullanma izni verdiği belirlendi. Yetkililer, zehirlenmenin bu boyalardan kaynaklandığını düşünüyor. Okul müdürü ve 7 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çin, son yıllarda gıda güvenliği skandallarıyla sarsılıyor. 2008’deki melaminli bebek sütü faciasında 6 bebek ölmüş, yüz binlerce çocuk hastalanmıştı. Geçen yıl ise yemeklik yağın yakıt konteynerlerinde taşındığı ortaya çıkmıştı. Bu olay, ülkedeki gıda güvenliği denetimlerinin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hükümet, denetimleri sıkılaştırma sözü verdi.