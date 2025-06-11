200 firma savunma sanayisine adım atmaya hazırlanıyor

Belçika teknoloji federasyonu Agoria ve onun savunma kolu BSDI Belgian Security & Defense Industry tarafından yapılan bir araştırmaya göre, en az 195 Belçikalı teknoloji şirketi savunma sektöründe faaliyet göstermeye hazırlanıyor. Daha önce bazı kesimlerce riskli görülen bu sektör, yeni küresel denklemlerle cazibesini artırdı.

Agoria'nın nisan ve mayıs aylarında 414 teknoloji firmasıyla yaptığı anket, ilgi çekici sonuçlar ortaya koydu. Yanıt veren şirketlerin yaklaşık yarısı, yani %47,1'i, henüz savunma sanayisinde aktif olmamasına rağmen bu alana girmek istediklerini belirtti. Bu firmalar metalurjiden kompozit malzemelere, iletişimden lojistiğe, hatta hizmet ve bilişim sektörlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

BÖLGESEL DAĞILIM NASIL?

Sektöre adım atmaya hazır olan 195 şirketin %75,4'ü Flandre'de, %28,2'si Valonya'da ve %10,8'i Brüksel'de yer alıyor. Agoria CEO'su Bart Steukers, "Flandre'de küçük işletmelerden oluşan, sektörün tarihi merkezi olan Valonya'da ise büyük bir ilgi görüyoruz. Potansiyel çok büyük ve teknoloji endüstrisi stratejik özerkliğimizi güçlendirmeye hazır" açıklamasını yaptı.

YAPISAL ENGELLER MEVCUT

Firmaların bu alana yönelmesinde bazı engeller de bulunuyor. Şirketler, sektörün karmaşık yapısı, yetkililerle yeterli temas kurulamaması, finansmana erişim zorlukları ve ihracat lisanslarındaki karmaşık kurallar gibi sorunlara dikkat çekiyor. Yanıt verenlerin üçte ikisi, savunma sektörünün karmaşık olduğunu düşünüyor ve yetkililerle daha fazla diyalog talep ediyor.

ÇİFT KULLANIMLI ÜRÜNLERE ODAKLANMA

Araştırmaya katılan şirketlerin büyük çoğunluğu, kendilerini tedarik zincirinin bir parçası olarak görüyor. Sadece altıda biri, orduların ana tedarikçisi olmayı hedefliyor. İlgi gösteren firmaların üçte biri ise önümüzdeki beş yıl içinde savunma sektöründen en az %10 oranında gelir elde etmeyi planlıyor. Önemli bir nokta ise, ankete katılan şirketlerin neredeyse tamamının sadece askeri değil, aynı zamanda sivil alanda da kullanılabilecek çift kullanımlı ürünler geliştirmeyi tercih etmesi.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTTIRILIYOR

Belçika hükümeti, otuz yıllık bir aranın ardından savunma harcamalarını önemli ölçüde artırma kararı aldı. Önceki hükümet döneminde başlatılan ve 1.8 milyar dolar bütçeye sahip Savunma Sanayi ve Araştırma Stratejisi DIRS, askeri teknoloji ve üretim kapasitelerini artırmayı hedefliyor. Valonya hükümeti ise silah ihracatına ilişkin kararnamesini revize ediyor. Flandre ise 1 milyar dolarlık bir kamu-özel savunma fonu oluşturmayı ve saf askeri araştırmalara yatırım yasağını gözden geçirmeyi planlıyor. Agoria'nın önceki analizlerine göre, Belçika savunma sanayisinin önümüzdeki sekiz yıl içinde iki katına çıkma ve 8.000 yeni istihdam yaratma potansiyeli bulunuyor.