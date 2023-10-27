200 İngiliz Gazze'de mahsur kaldı

Gazze'de devam eden çatışmalarda 200 kadar İngiliz vatandaşının mahsur kaldığı açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
200 İngiliz Gazze'de mahsur kaldı

Birleşik Krallık yetkililerine göre, Gazze'de 200 kadar İngiliz'in mahsur kaldığı bildirilirken, Sınır Kuvvetleri'ne ait askerlerin Mısır'a gönderildiği açıklandı.

Guardian'da yer alan habere göre, bu sayının daha da artabileceğinden endişe edildiği belirtildi.

Başbakan Sunak da konuyla ilgili konuşurken, sayının net olarak belirlenmesi üzerine çalıştıklarını açıkladı. Sunak, Britanyalıların oradan ayrılması için "daha güvenli bir ortam olması gerektiğini, bunun da elbette ateşkesten farklı olarak belirli duraklamalar gerektirdiğini" söyledi.

İlgili Haberler
Kızılhaç açıkladı: Uluslararası bir sağlık ekibi Gazze'ye ulaştı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne yürümek isteyenlere polis müdahalesi Gündem
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne yürümek isteyenlere polis müdahalesi
Kılıçdaroğlu’ndan Gazze çağrısı, 'Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkes...' Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan Gazze çağrısı, 'Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkes...'
Yok artık Zehra Güneş. Fotoğraflarını görenlerin nutku tutuldu Spor
Yok artık Zehra Güneş. Fotoğraflarını görenlerin nutku tutuldu
Gazze bombardıman altında: "Bombalama bir an bile durmuyor" Gündem
Gazze bombardıman altında: "Bombalama bir an bile durmuyor"
Volkan Demirel şoke oldu Recep Uçarlı Kayseri çok mutlu. Abdullah Şaşkın yazdı Spor
Volkan Demirel şoke oldu Recep Uçarlı Kayseri çok mutlu. Abdullah Şaşkın yazdı
Beşiktaş’tan Cumhuriyet’in 100. yılına özel forma Spor
Beşiktaş’tan Cumhuriyet’in 100. yılına özel forma
Öğrenciler, Aydın'da asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren için destek istedi: "Zeren için meydana!" Gündem
Öğrenciler, Aydın'da asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren için destek istedi: "Zeren için meydana!"