200 İngiliz Gazze'de mahsur kaldı

Birleşik Krallık yetkililerine göre, Gazze'de 200 kadar İngiliz'in mahsur kaldığı bildirilirken, Sınır Kuvvetleri'ne ait askerlerin Mısır'a gönderildiği açıklandı.

Guardian'da yer alan habere göre, bu sayının daha da artabileceğinden endişe edildiği belirtildi.

Başbakan Sunak da konuyla ilgili konuşurken, sayının net olarak belirlenmesi üzerine çalıştıklarını açıkladı. Sunak, Britanyalıların oradan ayrılması için "daha güvenli bir ortam olması gerektiğini, bunun da elbette ateşkesten farklı olarak belirli duraklamalar gerektirdiğini" söyledi.