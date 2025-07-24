Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Afşin Avcılar ve Atıcılar Derneği işbirliğinde kırsal Büyüktatlı Mahallesi'nde 200 keklik doğaya bırakıldı.

Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaban hayatının desteklenmesinin gelecek nesiller için hayati önem taşıdığını ifade ederek, "Bu tür etkinlikler doğal yaşamın devamlılığı açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç da doğanın korunması ve ekosistem dengesinin sağlanması adına bu tür faaliyetlerin süreklilik kazanması gerektiğini belirtti.

"KAÇAK AVCILIKTAN UZAK DURUN"

Başkan Kıraç, "Salınan keklikler, doğaya uyum sağladıklarında keneler ve diğer zararlı haşerelerle mücadelede etkili olacak. Vatandaşlarımızdan özellikle kaçak avcılıktan uzak durmalarını ve yasadışı faaliyetleri yetkililere bildirmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Programa, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Faruk Tülücü, Afşin Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ufuk Aslantürk ve dernek üyeleri katıldı.