200 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, Mut - Karaman yolu üzerinde Ortaköy - Yapıntı Mahallesi kavşağında meydana geldi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Alınan bilgilere göre, M.A. (32) idaresindeki 34 BNM 279 plakalı otomobil, ilçeye doğru seyir halindeyken Berkay Efe'nin (20) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Citroen marka otomobil, motosikleti altına alarak yaklaşık 200 metre sürüklendi ve ardından bir trafoya çarparak durabildi. Kazada motosikletten savrulan sürücü Berkay Efe, olay yerinde hayatını kaybetti.

KAÇAN SÜRÜCÜ JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Efe'nin cenazesi morga kaldırıldı. Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.