200 metrelik uçurumdan uçtu: Yanan araçtan sürünerek çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
200 metrelik uçurumdan uçtu: Yanan araçtan sürünerek çıktı

Tokat’ta seyir halinde olan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 20 metrelik uçurumdan uçtu. Kaza sonrası araç alev aldı. Araç içerisinde bulunan 1 kişi araçtan sürünerek çıkarak yanmaktan kurtuldu

Tokat'ın Erbaa ilçesi Alacabal Mahallesi yolu üzerindeki Tepe mevkiinde, park halindeyken hareket ederek 200 metre yükseklikten aşağıya uçan araçtaki 2 kişi ölümden döndü.

Araç içerisinde bulunan S.G., kazanın hemen ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Araçta sıkışan diğer kişi O.M. ise bacağından ağır yaralanmasına rağmen sürünerek araçtan uzaklaşmayı başardı. Kısa bir süre sonra araç alev aldı.

Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Hastaneye kaldırılan O.M.'nin bacağında kırık olduğu tespit edilirken, S.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

200 metrelik uçurumdan uçtu: Yanan araçtan sürünerek çıktı

200 metrelik uçurumdan uçtu: Yanan araçtan sürünerek çıktı

200 metrelik uçurumdan uçtu: Yanan araçtan sürünerek çıktı

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