200 metrelik uçurumdan uçtular. 4 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
200 metrelik uçurumdan uçtular. 4 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde virajı alamayan otomobildeki 4 kişi 200 metrelik uçurumdan uçtu. Kazada 4 kişi feci şekilde can verdi.

63 yaşındaki Adnan Tekeci'nin yönetimindeki 20 NF 305 plakalı otomobil, Sakızcılar Mahallesi Darı Deresi mevkisinde virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik bir uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, sarp ve kayalık bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri halatlarla otomobilin bulunduğu yere inmeyi başardı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, kazada araçtan savrulan sürücü Adnan Tekeci ile 59 yaşındaki eşi Hatice Tekeci, kayınpederi 80 yaşındaki Osman Nalçacı ve 75 yaşındaki kayınvalidesi Kerime Nalçacı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Lokantaya gitmek üzere yola çıkan ailenin, kaza sırasında bu trajik olayı yaşadıkları öğrenildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmaları sonucunda cenazeler halat ve sedye yardımıyla uçurumdan çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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