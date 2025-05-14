200 milyar dolarlık tarihi anlaşma! Trump açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
200 milyar dolarlık tarihi anlaşma! Trump açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Havayolları'nın Boeing'den 200 milyar dolarlık uçak siparişi verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Boeing firmasının Katar’a 160 uçak satışı konusunda 200 milyar dolarlık tarihi bir anlaşma yaptığını açıkladı.

Katar Emiri Al Sani, "Asıl en önemli gündemimiz bölgeye barış getirmek. Bay Başkan sizi uzun yıllardır tanıyorum ve sizin barış insanı olduğunuzu biliyorum. Bu bölgeye barış getirmek istediğinizi biliyorum ve bizler de bunu istiyoruz. Umarız ki bu sefer doğru şeyi yapıp bölgeye barış getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump "Umarız ki (Rusya-Ukrayna) buraya ilişkin bugün, belki yarın, belki de cuma çok iyi haberler gelecek" dedi.

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