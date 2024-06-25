200 milyon liralık kooperatif dolandırıcılığı

Düzenleme: Kaynak: İHA
200 milyon liralık kooperatif dolandırıcılığı

Antalya'da kooperatif kurarak 150 kişiyi 200 milyon lira dolandıran şüpheliler, Antalya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı ve şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen (TCK-220) Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak ve (TCK-158) Nitelikli Dolandırıcılık soruşturmaları kapsamında, kooperatif kurarak 150 kişiyi 200 milyon Türk lirası, çok sayıda gayrimenkul ve araç dolandıran şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

51 şüpheliye yönelik Antalya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 48 kişi yakalanırken, 3 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, 7 kişi Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 34 kişi hakkında ise mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı. Cezaevinde bulunan 3 kişi ile birlikte toplam 10 şüpheli tutuklandı.

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