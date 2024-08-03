200 milyonda 1 görülen mavi ıstakoz Türkiye'de görüntülendi. Hayırlara vesile olsun

Dünya çapında çok nadir görülen mavi ıstakoz Türkiye’de görüntülendiği ortaya çıktı. 200 milyonda bir görünen mavi ıstakozların belirli bir proteini daha fazla üretmelerine yol açan genetik bozukluk nedeniyle rengi mavidir.

Profesyonel dalgıç ve su ürünleri mühendisi Nedim Kartal tarafından Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde mavi ıstakoz su altına kamerasıyla kaydedildi.

"200 MİLYONDA BİR GÖRÜLEN BİR RENK ISTAKOZ"

Hayalet ağa takılan mavi ıstakozu Nedim Kartal kurtardı. Bir ada kıyısında dalış yaparken mavi ıstakozu fark eden dalgıç hemen deniz hayvanını kurtardığını anlattı.

Kartal “Ayvalık'ın sualtı çeşitliliğinden bahsediyoruz. Gelen misafirlerin de mutlaka sualtını keşfetmesini tavsiye ediyoruz. Her daldıklarında farklı renkler, farklı canlı türleriyle karşılaşabilirler. Hafta sonu muhteşem bir görüntü yakaladık. Dünyada 200 milyonda bir görülen bir renk ıstakoz, masmavi bir ıstakozu görüntüledik.“ dedi.

"YERİNİ SÖYLEMEYECEĞİM"

Daha sonra ıstakozu güvenli bir alana aldıktan sonra kameraya aldığını söyleyen Kartal “Ölü bir ağa takılan bir balık ölmüş, ıstakoz da onu yemek için giriyor oraya ve o da yakalanıyor. Denk geldi bana. Video çekmekle çekmemek arasında kaldım.

Çekemedim, kurtarmak istedim. Ama sonrasını çektim tabii. Onu güvenli bir ortama aldıktan sonra videosunu çektim. Herkesle paylaşacağız, görecekler. Tabii ki yerini bildirmeyeceğim. Ama ara ara göz atacağım. Umarım orada yaşamını sürdürür” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kartal, mavi ıstakozun bulunmasının Ayvalık’ın su altı zenginliğini de ortaya koyan bir detay olduğunu açıkladı.