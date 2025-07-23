200 PKK'lı serbest mi bırakıldı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

Gazetecilere açıklama yapan Tunç şöyle konuştu:

"Katılanlar bakımından daha çok uygulamada bir problemle karşılaşılmıştı. Bir kişi yasa dışı bir gösteri yürüyüüşüne katıldığında ceza alıyordu ancak o gösteriyi düzenleyen örgüt hangi örgütse o örgütün üyesi gibi ceza alıyordu. AYM burada bir fiilden dolayı her iki suçtan cezalandırmayı ağır bulduğu gerekçesiyle iptal kararı vermişti. Bu iptal kararı doğrultusunda bu şahısların işledikleri suçlardan ceza aldıkları ancak üye olmadıkları için örgüt üyesi olarak ceza alamayacağcı gibi bir sonuç ortaya çıktı.

Basında yer alan rakamlar doğru değil. Tabii ki tamamen AYM'nin kararı çerçeveinde gerçekleştirilen bir husus. 200 kişinin 700 kişinin tahliye edildiği gibi bir haber yanlış anlamalara sebebiyet veriyor tamamen AYM'nin verdiği karar doğrultusunda eğer bir kişi toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden ceza aldıysa bunu düzenleyen örgütün üyesi olarak ceza almasını AYM hukuka uygun değil kararı verdi ve bu karar doğrultusunda işlem yapılıyor."

YILMAZ TUNÇ'TAN MEHMET MURAT ÇALIK AÇIKLAMASI

"Bazı kişiler yalancılık hastalığına tutulmuş diyebiliriz. Adli Tıp kurumumuz bizim 200 yıllık bir teşkilatımız ve burada bilirkişilik yapan devletin güvenli ve uluslararası akredite olmuş dünyanın birçok ülkesinden adli tıp uzmanlarının uygulamalarını ibretle ve ilgiyle izlediği bir kuruluşumuz. Burada herhangi bir tahribat söz konusu olamaz. Tutuklama kararından sonra şahsın cezaevinde rahatsızlanması nedeniyle önce cezaevi revirinde tedavi edildi. Daha sonra fenalaşınca tekrar hastaneye kaldırıldı. Tetkikler yapıldı ve serbest bırakılmasıyla iligli olarak talepler çerçevesinde de Adli Tıp'a raporlar iletildi kendisi de Adli Tıp tarafından muayene edildi. Birtakım tetkiklerin yapılmasına karar verildi ve bununla ilgili olarak da yatışı devam ediyor.

Bu tetkiklerin ardından adli tıp yeniden rapor düzenleyecek ve bu çerçevede yargı makamları gerekli kararları vereceklerdir. Burada özellikle sedece Çalık için değil bütün hükümlülerin sağlık şartları önemli. Onlar cezaevindeyken onların sağlık ve barınma şartları da devlete emanet. Hükümlü ve tutuklularla ilgili ne yapılabileceğine dair hükümler var bunlar çerçevesinde birtakım kararlar veriyor. Adli tıpın istediği tetkikler yapıldıktan sonra adli tıp yeniden rapor verecektir ve rapor konusunda da yargı kararını verecektir.