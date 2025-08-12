200 ton atık geri dönüşüme kazandırılıyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 350 kişilik ekip, ilçenin 104 mahallesinde hafta sonu demeden, 7 gün 24 saat sahada aktif olarak görev yapıyor. Ekipler, günlük ortalama 200 ton atık toplayarak çevreye zarar vermeden bertarafını sağlıyor. 2024-2025 yılları arasında ise toplamda yaklaşık 100 bin ton atık toplanmış durumda.

Battalgazi'de temizlikte kullanılan araç filosu da oldukça geniş. 25 çöp kamyonu, 6 sokak süpürgesi, 4 sulama aracı ve 5 "Çöp Taksi" ile ihtiyaç duyulan her noktaya anında müdahale sağlanıyor. Ayrıca ilçe genelinde bulunan 14 bin 600 çöp konteyneri düzenli olarak yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor.

Başkan Bayram Taşkın, "İlçemizin her köşesinde temizlik ve düzen için çalışıyoruz. Camilerden mezarlıklara, pazar yerlerinden kamu binalarına kadar her alan düzenli olarak temizleniyor. Topladığımız atıkları geri dönüşüme kazandırarak hem çevremizi koruyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Gençlerimize çevre bilinci aşılamak için de eğitimler veriyoruz. Battalgazi'nin her alanda öncü olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.