Depremden sonra Hatay'daki sinagogdan çalınan 200 yıllık eser İsrail'den çıktı

Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay’da bulunan Antakya Sinagogu da ağır hasar gördü. İsrail merkezli haber sitesi Ynet’e göre, yıkılmış sinagogdan çıkarttığı iki asırlık Ester parşömenlerini yaşlı bir adam tarafından bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan İsrailli bir ekibe (ZAKA) teslim edildi.

‘YANLIŞ ELLERE GEÇMESİN DİYE’

Parşömenleri teslim aldıktan sonra, yaşlı adamın ZAKA güçlerinin lideri Haim Otmazgin’e, "Topluluğumuzun son başkanı trajik bir şekilde aramızdan ayrıldı ve Suriye'ye yakınlığımız nedeniyle parşömenlerin yanlış ellere geçmesini istemem. Lütfen onları koruyun ve topluluğumuzun hatırlandığından emin olun" dediği kaydedildi.

Otmazgin, "Onlarca yıllık gönüllü olarak, bu hayatımın en duygusal anlarından biri. Böylesine önemli bir tarihi belgeyi kurtarmaktan ve Antakya Yahudi cemaatinin mirasının, depremden sonra bile bozulmadan muhafaza edilmesini sağlamaktan gerçekten onur duyuyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde, parşömenleri kime emanet etmemiz gerektiğini öğrenmek için İstanbul'daki Chabad yetkilileriyle görüşeceğiz" dedi.

'SİNAGOGUMUZUN TADİLİ SONRASI YUVASINA DÖNECEKTİR'

İsrailli kurtarma ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü ülkelerine dönerken, tarihi açıdan önemli değeri olan Ester parşömenlerinin akıbeti tartışılmaya başlandı. Çarpıcı iddiaların ardından sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama yapan Türk Yahudi Toplumu, "İlgili Ester parşömeni İsrail'den teslim alınıp Hahambaşılığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir. Saygılarımızla” diye kaydetti.





BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin resmi sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı,

''Depremlerde yıkılan Antakya Sinagogu’muzda bulunan tarihî Ester parşömeni Türkiye Hahambaşılığı tarafından muhafaza ediliyor. Ülkemizin sınırları içinde asırlardır var olmuş her türlü inanca ve kültüre ait eserlerimiz itinalı şekilde bu topraklarda korunmaya devam edecek.

En kısa zamanda eserin kendi mekânına kavuşması için diğer tüm hasar görmüş tescilli eserlerimizle birlikte Antakya Sinagogu’muzu da restore ederek, Antakyalı vatandaşlarımızın ibadetine yeniden açacağız.

Parşömenin 2863 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesine ilişkin her türlü iddia Bakanlığımız Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığınca titizlikle araştırılmakta ve süreç Dışişleri Bakanlığımızla koordineli olarak ele alınmaktadır'' dedi.