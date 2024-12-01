200 yıllık ünlü otomotiv devi iflas etti. 1500 kişi işini kaybedecek

Almanya’da otomotiv sektörünün dev şirketlerinden Gerhardi Kunststofftechnik GmbH iflas başvurusu yaptı. 200 yıllık dev şirket, 25 Kasım’da mahkemeye iflas başvurusu yaptı. 200 yıllık şirketin hamlesi, Almanya’da otomotiv sektöründeki derin krizi gözler önüne serdi.

1500 ÇALIŞAN ETKİLENECEK

1796 yılında kurulan ve merkezi Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, Lüdenscheid’da bulunan Gerhardi, otomobillerin iç mekan ve dış karoser için plastik bileşenler üretiyor. Şirketin, Almanya’da Lüdenscheid, Ibbenbüren ve Altena-Rosmart olmak üzere üç tesisi, ayrıca ABD’de Montgomery adlı bir fabrikası bulunuyor. Gerhardi, toplamda 1500 çalışanıyla sektörde önemli bir istihdam sağlıyor. Ancak iflas kararı, bu çalışanların geleceği üzerinde büyük bir belirsizlik yaratıyor.

Düsseldorf'tan Jan-Philipp Hoos, mahkeme tarafından geçici iflas yöneticisi olarak atandı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM KRİZİ BÜYÜYOR

Gerhardi’nin iflası, Alman otomotiv sektöründeki genel kriz bağlamında değerlendiriliyor. Sektör, yalnızca tedarikçileri değil, aynı zamanda otomobil üreticileri, lastik firmaları ve mühendislik şirketlerini de etkileyen geniş çaplı bir durgunluk yaşıyor. Örneğin, dev tedarikçi Bosch geçtiğimiz hafta, Almanya’daki operasyonlarından 3000 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.

Alman ekonomisinin lokomotifi olarak görülen otomotiv sektöründe istihdam talebi de hızla düşüyor. Münih merkezli Ifo Enstitüsü ve Indeed tarafından yapılan bir analize göre, sektördeki iş ilanları Ekim 2023’te, Ağustos ayına kıyasla %53 oranında azaldı. Bu düşüş, endüstrideki krizin derinliğini gözler önüne seriyor.