2000 yıllık dev ayakkabılar görenleri afallatı: Arkeologlar sahiplerini arıyor

İngiltere'deki Hadrian Duvarı yakınlarında, eski bir Roma kalesi olan Fort Magna'da sürdürülen kazılarda, arkeologlar alışılmadık bir ayakkabı koleksiyonuna ulaştı. Çok büyük boyutlardaki bu 2000 yıllık deri ayakkabılar, bölgedeki uzmanları hem şaşırttı hem de meraklandırdı. Vindolanda Vakfı'nın yürüttüğü proje kapsamında kazılardan sorumlu arkeologlardan Rachel Frame, 3 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, genellikle sadece taban kısımları kalan bu ayakkabıların, Northumberland bölgesindeki Fort Magna yakınlarındaki bir hendekte, askerlerin ve bölge halkının atıklarını attığı bir alanda bulunduğunu belirtti.

OLAĞANÜSTÜ KORUNMA VE BOYUT ŞAŞKINLIĞI

Ayakkabıların günümüze kadar bu denli iyi korunabilmesinin sırrı, toprağın özel koşullarında yatıyor. Bilim insanları, hendekteki çok düşük oksijen içeriğinin ahşap, deri ve tekstil gibi organik nesnelerin binlerce yıl boyunca hayatta kalmasını sağladığını ifade ediyor. Ancak asıl "alışılmadık" olan durum, ayakkabıların sayısı ve boyutları. Daha önce yakınlardaki başka bir Roma yerleşiminde 5.000'den fazla ayakkabı bulunmuş ve bunların yalnızca %0,4'ü 47 numaradan büyükken, Fort Magna'da bulunan ayakkabıların tam %25'inin 49 numara veya üzerinde olması büyük bir sürpriz olarak kaydedildi. Bu oranın, bölgede daha önce yapılan benzer keşiflerle karşılaştırıldığında oldukça dikkat çekici olduğu vurgulanıyor.

GİZEMLİ SAHİPLERİN PEŞİNDE

Uzmanlar şimdi bu devasa ayakkabıların sahiplerinin kimler olabileceğini anlamaya çalışıyor. Arkeolog Rachel Frame, "Kimlerin burada bulunmuş olabileceğini, Magna'da hangi alayların konuşlanmış olabileceğini, bu kişilerin kim olduğunu, neden diğer alanlara kıyasla bu bölgede bu kadar çok büyük ayakkabı bulduğumuza dair bir neden olup olmadığını belirlemeye çalışıyoruz" diyerek araştırmalarının derinleştiğini belirtti. Bu durum, arkeologları, Roma İmparatorluğu'nun uzak bölgelerinden gelen askerlerin varlığına dair yeni ipuçları aramaya yöneltiyor.

Su seviyesi düştü 6000 yıllık sırlar ortaya çıktı

ROMA İMPARATORLUĞU'NUN ÇEŞİTLİLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Peki, bu büyük ayaklı askerler kimlerdi? Araştırmacılar, bir dönem bölgeye konuşlandırıldığı bilinen Suriyeli okçular veya Hırvatistan'dan gelen bir alayın askerleri gibi çeşitli olasılıkları değerlendiriyor. Rachel Frame, bu keşfin sadece tarih için değil, günümüz için de önemli olduğunu vurguladı: "İnsanlar Romalıları düşündüğünde genellikle İtalyanları akıllarına getiriyorlar. İmparatorluğun genişliğini ve dolayısıyla bu alandaki çeşitliliği yeniden ortaya koyabilmek, burada yaşamış insanların farklı kökenlerini, bir araya gelen farklı kültürleri gündeme getirmek hem tarih hem de günümüz için önemli."

Roma ordusunun farklı coğrafyalardan gelen çeşitli etnik gruplardan oluştuğu biliniyor. Bu durum, Suriyeli okçular veya Hırvatistanlı askerler gibi daha uzun boylu veya daha büyük ayaklı grupların varlığını açıklayabilir. Uzmanlar, bu gizemli ayakkabıların sahiplerine dair ilk cevapları 2025 yılının sonuna doğru almayı umuyor. Bu benzersiz koleksiyon, Hadrian Duvarı'nın sadece bir sınır hattı değil, aynı zamanda farklı kültürlerin buluştuğu canlı bir merkez olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.