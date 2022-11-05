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Hayat Bilgisi dizisinin 'Ortega Sedat'ı Paşhan Yılmazel yönetmen oldu

2000'li yıllarıda ekranlara gelen ve büyük beğeni kazanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde, canlandırdığı Ortega Sedat rolüyle şöhreti elde eden Paşhan Yılmazel, yönetmenlik yapmaya başladı. Başarılı oyuncu, imajında da yeniliğe gitti. Son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 06:29
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2000'li yılların sevilen dizisi Hayat Bilgisi'sinde Ortega Sedat karakterini oynayan oyuncu bakın şimdi ne iş yapıyor

Hayat Bilgisi dizisinin 'Ortega Sedat'ı Paşhan Yılmazel yönetmen oldu
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Paşhan Yılmazel, Hayat Bilgisi  dizisinde oynadığı 'Ortega Sedat' rolüyle tanınırlık kazanmıştı. Dört sezona yakın süren Hayat Bilgisi dizisinden sonra başka projelerde rol alsa da, hep bu dizideki rolüyle hatırlanan Paşhan Yılmazel hem kariyerini hem de imajını değiştirme yoluna gitti. Kamera önünden arkasına geçiş yapan Yılmazel, Bumerang adını verdiği filmi için sete çıktı.

Seksenler dizisi ile yıldızını parlatan Ceyhun Fersoy ile maNga grubunun solisti Ferman Akgül'ün kadrosunda yer aldıkları Bumerang filminden paylaşımlarda bulunan Yılmazel, son halini de paylaşmayı ihmal etmiyor.

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