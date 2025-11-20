IPS İletişim Vakfı, 2008’den beri tuttuğu Erkek Şiddeti Çetelesi’ni dijitale taşıdı. 'Erkek Şiddeti Veritabanı' adını taşıyacak olan sistem erkeksiddeti.org adresinden ziyaret edilebilecek.

VERİTABANININ AMACI

Kadınlara, çocuklara ve LGBTİ+’lara yönelik olan şiddeti görünür kılmayı amaçlayan veritabanı, şiddetin Türkiye genelindeki boyutlarını uzun yıllara yayılan verilerle izlenebilir hale getiriyor. Vakıf, açık erişimli yapı ile birlikte, araştırmacılardan gazetecilere, akademisyenlerden politikacılara kadar pek çok alanda yer alan çalışmaların önünü açmayı hedefliyor.

GÜÇLÜ VERİTABANINA DÖNÜŞÜYOR

Veritabanının tanıtımı, İstanbul’da IPS İletişim Vakfı’nda 20 Kasım 2025’te düzenlenen etkinlikle yapıldı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliğini İzleme Derneği’nin (CEİD) yürüttüğü “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I” kapsamında hayata geçirilen proje, bianet’in 17 yılı aşkın süredir sürdürdüğü izleme çalışmasını herkesin erişebileceği güçlü bir veri kaynağına dönüştürüyor.

AYLIK OLARAK DERLENİP DİJİTAL ORTAMA AKTARILIYOR

bianet’in Erkek Şiddeti Çetelesi’nden elde ettiği veriler, günlük takip ile birlikte aylık raporlarla derlenip dijital ortama aktarılıyor.

MEDYADAN AKADEMİSYENLERE HERKES YARARLANACAK

Bu sistemle birlikte verinin dönüştürücü etkisinin sadece kayıt altına almakla sınırlı kalmaması amaçlanıyor. Türkiye’de erkek şiddetine dair uzun dönemli eğilimlerin izlenmesini, hem toplumsal eğilimlerin hem de şiddetin kronik yapısının görünür olmasını sağlamak amaçlanıyor. Medya kurumları, veriyi yıllara ya da bölgelere göre karşılaştırmalar yapmak, dosya haberler hazırlamak ya da yerel ve ulusal eğilimleri birlikte değerlendirmek için kullanabilecek. Akademisyenler, veri setini nüfus, ekonomi ya da adli istatistiklerle ilişkilendirerek yeni araştırmalar üretebilecek. Sivil toplum örgütleri ise riskli bölgeleri tespit etmekten politika geliştirmeye kadar pek çok alanda veriye dayalı stratejiler oluşturabilecek.

PROJE EKİBİNDE KİMLER VAR?

Proje'de Proje Koordinatörü olarak Elif Yılmazlı, Proje Editörü görevinde Gülden Damla Türkmen, Finans Sorumlusu olarak Tuğba Sıldır ve Tasarım–Yazılım Sorumlusu olarak da Ali Seçkin Karayol yer alacak. Veritabanına ilişkin görüş ve öneriler, erkeksiddeti@bianet.org adres üzerinden iletilebiliyor.