2008'den önce sigortası başlayanlar dikkat! Bu şartları sağlayanlar yaşlılık aylığı alacak

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bazı kanunlarda değişikliğe gidildi. Karar Resmi Gazete'de de yürürlüğe girdi. Meslek hayatına sigortalı olarak 2008'den önce başlayanlar için yeni şartlar açıklandı.

TBMM Genel Kurulunda 9 Ocak'ta kabul edilerek yasalaşan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yürürlüğe girmiş oldu.

SİGORTASI 2008'DEN ÖNCE BAŞLAYANLAR DİKKAT!

Sigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayanlardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından faydalanabilecek.

ÜCRETSİZ OLACAK

Buna göre, yabancılara sunulan hizmetler, sertifikası olan aile hekimlerince mesai dışında sunulan akupunktur ve fitoterapi ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz yapılacak.

KATILIM PAYI ARTIRILDI

Katılım payı, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 20 lira olacak. (Önceden 15 TL ödeniyordu) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerindeki katılım payını, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından sevk edilenler için yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak.

Özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak. Bu hüküm, kanunun yayımlandığı ayın başından itibaren yürürlüğe girdi.