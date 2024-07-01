2012 model Citroen C4'ün özellikleri kendine hayran bıraktı. 2024 modellerde bile yok

Ekonomi gazetecisi Turhan Bozkurt, 2012 model Citroen C4 Picasso'nun özelliklerini ortaya çıkaran bir video paylaştı. Otomobilin 2012 model olmasına rağmen, aracın sahip olduğu özellikler birçok 2024 model aracı geride bırakıyor.

CİTROEN C4 PİCASSO'NUN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Bozkurt’un paylaştığı videoda, 2012 model Citroen C4 Picasso'nun öne çıkan özellikleri izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İşte , 2012 model Citroen C4 Picasso'nun öne çıkan özellikleri,

1-) Efektif kullanılan güneşlikler

2-) İki torpido gözü

3-) Açılabilir tavan

4-) Güneşlik perdeleri

5-) Arka koltuklarda açılabilir masa

6-) Arka tarafta klima ayarı

7-) Tamamen yatırılabilen arka koltuklar

8-) Arka tarafta yerleştirilmiş el feneri

"YOK YOK..."

Turhan Bozkurt, video paylaşımının altına "2012 model Citroen C4 Picasso... Yok yok... Otomotiv firmaları giderek ucuza kaçıyor” ifadelerini kullandı.