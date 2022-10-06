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Matematikçiler Ulaştırma Bakanı'nın yaptığı hesabı duyunca saçına başını yolacak. 2016 dolar kuru köprü ve feribot geçiş ücretini kıyasladı

Ulaştırma Bakanı’ndan matematiğin sınırlarını zorlayan açıklama. Bakan Adil Karaismailoğlu'na göre 2016'nın dolar kuruyla bugünün köprü geçiş ücretini kıyasladı. Bu açıklamayı duyan matematikçiler hesap makinesine sarıldı. 2016'da dolar kurunu Bakana hatırlatalım. . Merkez Bankası verilerine 2 lira 88 kuruş.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 15:07
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2016 dolar kuru köprü ve feribot geçiş ücretini kıyasladı.Matematikçiler Ulaştırma Bakanı'nın yaptığı hesabı duyunca saçına başını yolacak

Matematikçiler Ulaştırma Bakanı'nın yaptığı hesabı duyunca saçına başını yolacak. 2016 dolar kuru köprü ve feribot geçiş ücretini kıyasladı
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Matematikçiler bu haberi okulunca saçını başını yolacak.Ulaştırma Bakanı’ndan matematiğin sınırlarını zorlayan açıklama. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu 2016'daki Eskihisar-Topcular feribot geçiş ücretinin 31 dolar karşılığı olduğunu söyleyip, matematiğin sınırlarını zorlayan bir açıklama yaptı. 2016 dolar kuru ile  o günün feribot geçiş ücretini dolar bazından karşılaştırarak, matematikçilerin saçını başını yolduracak açıklamaya imza attı. Bakana gören o gün feribot geçiş ücreti 31 dolar karşılığı olan merkez bankası verilerine göre 90 liraydı. Bugün ise Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise sadece 185 lira yani 10 dolarmış. Bakan neyi anlatmaya çalıştı anlayamadık ama vatandaş yani 21 dolar daha mı ucuza geçiyor demek istedi. 

TİCARET ÜNİVERSİTESİNDE KONUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce çevrim içi düzenlenen "Kentsel Sistemler ve Ulaştırmanın Yeni Yüzyılı" başlıklı 2022-2023 Akademik Yılı Yüksek Lisans Programları açılışı ilk dersine katıldı.

"2021 itibarıyla e-Devlet'in 56 milyon kullanıcısı var. Artık hayatımızın bir parçası oldu. Osmangazi Köprüsü'nden şu an 60 bine yakın araç geçiyor. Bunun alternatifi feribottu. Köprü açılmadan önce 10-15 bin taşıma kapasitesi yoktu feribotların. Osmangazi Köprüsü olmasaydı bu trafiğin yüzde 70'i sağlanamayacaktı.

2016 yılında Osmangazi Köprüsü açılmadığı zaman kısıtlı araç olmasına rağmen feribottaki geçiş ücretleri 31 dolardı. Biz sadece şu anda 10 dolar alıyoruz köprü geçişinden, vatandaşımız memnuniyetle kullanıyor.

Ayrıca saatlerce süren geçiş artık 5 dakikaya düştü. İstanbul Havalimanı da kamu-özel iş birliği, hem yatırım hem de değer açısından dünyanın başarılı projelerinden birisi.

Burası da 70 milyon metrekare bir alanda, ekonomik değeri eksi olan bir alanda 10 milyar avroluk bir yatırımla üretilmiş ve 25 yıllık kamu- özel iş birliği sayesinde toplamda 26 milyar avroluk, devletimize gelir sağlayacak, dünyanın en kıymetli projelerinden bir tanesidir."

DOLAR NE KADARDI?

Serbest piyasa verilerine göre, Osmangazi Köprüsü'nün açıldığı tarih olan 1 Temmuz 2016'da dolar kuru 1 TL 2.8846 dolara eşitti.Feribot geçiş ücreti ise yaklaşık olarak 90 TL'idi. 1 doların 18,57 TL olduğu günümüzde ise 10 dolar yaklaşık olarak 185 TL'yi buluyor.

 

 

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Ali can Ege
6.10.2022 15:26
Ulaştırma bakanının bu mantıkla dolar hesabı yaparak Geçişler şimdi daha ucuz demesi, Bulunduğu makamla çelişiyor çünkü kendisi abaküsten ileri bir arpa boyu bile yol almamış  
 
Mümin
6.10.2022 15:21
Ulan akp ve mhp seçmeni size diyeyeyim? Sizler Müslüman mısınız? Yüce Kuran'ı AHZAP Suresinden başlayıp okumadığınız çok belirgin. Bir an önce okuyup, TÖVBE edin.  
 
Konyalı Hacı Bey
6.10.2022 15:21
Asıl hesap şöyle: Meclis lokantasında kuzu pirzola 28₺, okul kantininde tost ayran 30₺. Durmak yok, melemeye devam ak koyun kardeşlerim.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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