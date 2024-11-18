2019 Yılı Şehitlik Vergi Dairesi İlan Listesi
2019 YILI ŞEHİTLİK VERGİ DAİRESİ İLAN LİSTESİ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Ana Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Ceza Toplam
|Toplam Borç
|1550563908
|50434744292
|İSMAİL BAYNAZ
|KARŞIYAKA MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BLV. CANBEYLI INŞ CANBEYLI APT Kapı No:64 Daire No:9 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA
|15
|2022080366QxZ0000002
|₺11.428.815,81
|₺4.807.947,71
|5570038952
|30271740206
|TAHİR KIRHAN
|FERHATPAŞA MAH. 77. SK. Kapı No:95 Daire No:3 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|15
|2024050766Qxd0000010
|₺4.211.378,89
|₺2.724.257,23
Şehitlik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02122975