2019 Yılı Şehitlik Vergi Dairesi İlan Listesi

Yayın Tarihi: 18 Kasım 2024 / 00:01

2019 YILI ŞEHİTLİK VERGİ DAİRESİ İLAN LİSTESİ

Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Ceza Toplam Toplam Borç 1550563908 50434744292 İSMAİL BAYNAZ KARŞIYAKA MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BLV. CANBEYLI INŞ CANBEYLI APT Kapı No:64 Daire No:9 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA 15 2022080366QxZ0000002 ₺11.428.815,81 ₺4.807.947,71 5570038952 30271740206 TAHİR KIRHAN FERHATPAŞA MAH. 77. SK. Kapı No:95 Daire No:3 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 15 2024050766Qxd0000010 ₺4.211.378,89 ₺2.724.257,23

Şehitlik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.