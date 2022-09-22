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Düşen uçakta hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın son ses kaydı ortaya çıktı

Trajik kazada hayatını kaybeden yıldız futbolcu Emiliano Sala'nın yeni görüntülerine ulaşıldı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 15:11
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2019 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın ve uçağın pilotu David Ibbotson'un son ses kayıtları yürekleri parçaladı

Düşen uçakta hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın son ses kaydı ortaya çıktı
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2019 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın ve uçağın pilotu David Ibbotson'un son ses kayıtları ortaya çıktı.

Emiliano Sala, 28 yaşındayken Cardiff takımına transferi için yola çıkmıştı. Arjantinli'nin uçağı kaybolmuş ve sonrasında uçağın düştüğü anlaşılmıştı.

BBC, Sala'nın ve pilot Ibbotson'un uçaktaki son ses kayıtlarını yayınladı.

"ÇOK KORKUYORUM"

Kayıtta Sala'nın son konuşmasında; "Şu an parçalanıyor gibi görünen bir uçaktayım. Benden haber alamazsanız, birileri beni arar mı bilmiyorum, çünkü beni bulamazlar. Çok korkuyorum." dediği duyuluyor.

Uçağın pilotu David Ibbotson ise yaptığı telefon konuşmasında; "Tehlikeli bir havada onu getirmem için bana güvendiler. Normalde can yeleğim koltukların arasında olur ama yarın kesinlikle giyerek yola çıkacağım." dedi.

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