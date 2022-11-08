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Süper çocuk' Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı

Felsefe üzerine okuduğu kitaplarla dikkatleri üzerine çeken, Atakan Kayalar, iki sene önce tüm Türkiye'nin ilgisini çekmişti. Uzun süreden beri ortalıkta görünmeyen filozof Atakan Kayalar son hali ile görüntülendi

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 06:43
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2020 yılında tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan Filozof Atakan son hali ile görüntülendi

Süper çocuk' Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı
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Türkiye'de geçmiş dönemde aniden yıldızı parlayan ve aynı şekilde sönen birçok isim oldu. Bu isimlerden biri de 2020 yılının başlarına damga vuran ve "Filozof" lakabıyla ünlenen Atakan Kayalar'dı. O dönem hem yaşından büyük kitapları okuması hem de felsefik konulara kafa yorması nedeniyle "Süper çocuk" olarak adlandırılan Kayalar, uzun süre kendisine televizyonlarda yer buldu.

 CANLI YAYINLARA ÇIKARILDI

Kayalar, 2020 yılında televizyonların da ilgi odağı oldu. Ünlü kanallar, Kayalar'ı ekranlarına çıkarmak adına kıyasıya bir yarış verdi. Ancak bu sırada devreye uzmanlar girdi. Uzmanlar, Atakan Kayalar'ın yanlış yönlendirildiğini ve ileride psikolojik açıdan sorunlar yaşayabileceğini işaret etti. Bu gelişmelerin ardından ise devreye giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atakan'la bizzat ilgilendi.

AYNI HIZLA GÜNDEMDEN DÜŞTÜ

Atakan Kayalar, çok hızlı bir şekilde tırmandığı gündemin ilk sıralarından da aynı hızla düştü. Zaman zaman sosyal medyada videoları yeniden paylaşılan Atakan, uzun süreden bu yana ortalıkta görünmüyordu. 12 yaşındaki Atakan Kayalar'ın son görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu. Siyah bir takım elbise giydiği görülen Atakan'ın boyunun uzaması da gözlerden kaçmadı.

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