2021 ve 2024 Türkiye'sini karşılaştıran turist enflasyonu görünce gözlerine inanamadı

Uygulanan yanlış ekonomi politikaları sonucunda Türk Lirasının değer kaybının yanı sıra enflasyonun tarihi zirve yaptığı Türkiye’de A’dan Z’ye her kalem ürün fiyatı 2-3 sene içerisinde yüzde 100’ün üzerinde artış kaydetti.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının reel piyasada karşılık bulmaması ve özellikle ENAG tarafından açıklanan 3 haneli enflasyon özellikle yoksul, emekli ve asgari ücret ile geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaşı doğrudan etkiledi.

Mevcut yüksek enflasyon Türkiye’ye gelen turistlerin de dikkatini çekti. Türkiye’ye 2021 yılında gelen Uptin isimli bir yayıncı 3 yıl aradan sonra yine Türkiye’yi ziyaret etti. 3 yıl önce satın aldığı ürünleri yeniden alan ve 3 yıl önce olduğu gibi tek tek video çeken Uptin enflasyonu gözler önüne serdi.

Söz konusu video sosyal medyada da viral olurken Türkiye’nin içinden çıkamadığı enflasyonun ne denli etkili olduğu yeniden gözler önüne serildi.