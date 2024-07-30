2021 ve 2024 Türkiye'sini karşılaştıran turist enflasyonu görünce gözlerine inanamadı

Düzenleme: Serhat Ağa
2021 ve 2024 Türkiye'sini karşılaştıran turist enflasyonu görünce gözlerine inanamadı

Bir turist 2021 yılından sonra yeniden ziyaret ettiği İstanbul’da enflasyonu dolar kuru üzerinden ölçtü. Aldığı her ürünün fiyatının en az yüzde 100 arttığını gören turist gözlerine inanamadı.

Uygulanan yanlış ekonomi politikaları sonucunda Türk Lirasının değer kaybının yanı sıra enflasyonun tarihi zirve yaptığı Türkiye’de A’dan Z’ye her kalem ürün fiyatı 2-3 sene içerisinde yüzde 100’ün üzerinde artış kaydetti.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının reel piyasada karşılık bulmaması ve özellikle ENAG tarafından açıklanan 3 haneli enflasyon özellikle yoksul, emekli ve asgari ücret ile geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaşı doğrudan etkiledi.

Mevcut yüksek enflasyon Türkiye’ye gelen turistlerin de dikkatini çekti. Türkiye’ye 2021 yılında gelen Uptin isimli bir yayıncı 3 yıl aradan sonra yine Türkiye’yi ziyaret etti. 3 yıl önce satın aldığı ürünleri yeniden alan ve 3 yıl önce olduğu gibi tek tek video çeken Uptin enflasyonu gözler önüne serdi.

Söz konusu video sosyal medyada da viral olurken Türkiye’nin içinden çıkamadığı enflasyonun ne denli etkili olduğu yeniden gözler önüne serildi.

ekran-goruntusu-2024-07-30-112153.png

ekran-goruntusu-2024-07-30-112200.png

İlgili Haberler
Ünlü ekonomist Türkiye’deki enflasyonun varacağı noktayı açıkladı
Son Haberler
Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi Gündem
Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi
Milli Takımın rakibinde doping depremi Spor
Milli Takımın rakibinde doping depremi
Instagram'ın meşhur özelliği sonunda Whatsapp'ta Teknoloji
Instagram'ın meşhur özelliği sonunda Whatsapp'ta
Sosyal medyada sahte diploma satıyorlar! ‘KPSS’ye gir, vize başvurusu yap’ reklamıyla müşteri arıyorlar Gündem
Sosyal medyada sahte diploma satıyorlar! ‘KPSS’ye gir, vize başvurusu yap’ reklamıyla müşteri arıyorlar
Yılancı Osman'ı koynunda beslediği yılanlar ısırdı! Şov yaparken... Gündem
Yılancı Osman'ı koynunda beslediği yılanlar ısırdı! Şov yaparken...
Çin'i sel vurdu. 7 ölü 3 kayıp Dünya
Çin'i sel vurdu. 7 ölü 3 kayıp
Aydınlatma direğinden elektrik akımına kapıldı. Yine elektrik yine facia Gündem
Aydınlatma direğinden elektrik akımına kapıldı. Yine elektrik yine facia