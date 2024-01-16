2021'de atılan tweet yeniden gündem oldu. Seçimlerden sonra da böyle mi olacak?

31 Mart 2024 yerel seçimler yaklaşırken Kütahya Belediyesi’nin işe aldığı kişilerin listesi tekrar gündeme geldi. 2021 yılında ortaya çıkan ve alenen torpilin göze çarptığı listede işe alınan kişilerin, referans adı altında belediyeden ve MHP il teşkilatından tanıdıkları yer aldı.

Öte yandan halihazırda Kütahya Belediye Başkanı olan Alim Işık’ın da ‘referans’ olduğu kişiler de listede yer aldı.

"BU SEÇİMDEN SONRA DA AYNISI MI YAŞANACAK?"

Vatandaşların aklına, “Seçimden sonra yine aynı şeyler mi yaşanacak?” sorusu geldi. Belediyede liyakatsizlik iddiaları, KPSS’ye çalışarak kendi emeğiyle istihdam edilmek isteyenlerden büyük tepki gördü.

"KPSS'Yİ İPTAL EDİN GİTSİN"

Kütahya Belediyesi'ne alınan personellerle ilgili 2021'de gündeme gelen eleştiriler şöyle paylaşılmıştı:

“İşe alacakları isimler baştan belli. KPSS’yi iptal edin, gitsin. Hiç olmazsa adamı olmayanlar nafile göz nuru dökmemiş olur. KPSS ücreti ile gider kendine yemek ısmarlar.”

“Kütahya Belediye Başkanı Alım Işık ile ilgili gün geçmiyor ki yeni bir iddia ortaya atılmasın.”