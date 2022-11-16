Okullarda ilk ara tatil 14 Kasım’da başladı. Öğrenciler ilk ara tatilin ne zaman biteceğini ve diğer ara tatillerin tarihlerini merak ediyor. Peki, 2022 ara tatili ne zaman bitecek? Kasım tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? MEB ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığının 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu. Okullarda ilk ara tatil 14 Kasım’da başladı. Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılacak.

18 Kasım'da ara tatilin sona ermesiyle birlikte hafta sonu tatili başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.

2023 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman olacağı belirlendi.

Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.