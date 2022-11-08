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2022 AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? 2022 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2022 AUZEF sınav tarihleri belli oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzakta Eğitim Fakültesi vize sınavlarına girecek adayların AUZEF sınav giriş belgeleri de yayınlandı. Peki, 2022 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2022 AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 15:55
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2022 AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? 2022 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2022 AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? 2022 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzakta Eğitim Fakültesi vize sınavlarına girecek adayların sınav giriş yerleri belli oldu. Öğrencilerin 2022 AUZEF sınav giriş belgeleri de açıklandı. Yüz yüze şekilde uygulanacak olan 2022 AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar:

2022 AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi tarafından 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ara sınavları 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde 81 ilde ve KKTC'de uygulanacak.

2022 AUZEF ARA SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AUZEF sınav giriş yeri belgesi henüz yayımlanmadı. Hafta başında erişime sunulması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye ulaşabilecek.

2022 AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN? AUZEF SINAV TAKVİMİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

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