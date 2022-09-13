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2022 çeltik alım fiyatları açıklandı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 dönemi çeltik alım fiyatlarını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 20:23
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2022 çeltik alım fiyatları açıklandı

2022 çeltik alım fiyatları açıklandı
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TMO'dan yapılan açıklamada, 2022 dönemi çeltik hasadına eylül ayı itibarıyla başlandığı ve üretimin 950 bin ton olacağının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, bu yılki çeltik alım fiyatlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Alım fiyatları, 55 randımanlı Baldo grubu çeltik için ton başına 15 bin lira, 58 randımanlı Cammeo grubu çeltik için ton başına 14 bin 500 lira, 58 randımanlı Özgür grubu çeltik için ton başına 14 bin lira, 60 randımanlı Osmancık grubu çeltik için ton başına 13 bin 500 lira, 60 randımanlı Ronaldo-Vasco grubu çeltik için ton başına 13 bin lira, 65 randımanlı Luna grubu çeltik için ton başına 12 bin 500 lira olarak belirlendi."

Açıklamada, üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen mazot, gübre ve fark ödemesi desteklerini de almaya devam edecekleri belirtildi.

Ürün teslim edildiği tarihten itibaren 21 günde üreticilere aktarılacak

Çeltik alımlarında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamının satın alınacağı vurgulanan açıklamada, ürün bedeli ödemelerinin, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 21 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı ifade edildi.

Açıklamada, TMO iş yerlerine satılan ürünün borsa tescil ücretinin ofis tarafından karşılanacağı ve boşaltma ücretinin alınmayacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla randevulu alım sistemine devam edecektir. Randevular internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi başmüdürlüklerimiz, şube müdürlüklerimiz ile ajans amirliklerimize şahsen müracaat edilmesi halinde yine internet sitesi üzerinden verilebilecektir. TMO iş yerlerinde Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayımlanmakta olup lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler, bu depolar üzerinden ürününü elektronik ürün senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabileceklerdir."

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