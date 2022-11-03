İngiltere'ye Katar'a günler kala büyük şok

2022 Dünya Kupası öncesi sakatlıklarla boğuşan İngiltere'de Chelsea'li Ben Chilwell da sakatlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Dinamo Zagreb maçında sakatlanan Ben Chilwell'in Dünya Kupası'nda forma giyememe durumu var.
Maçtan sonra konuşan menajer Graham Potter, Chilwell'ın durumunun iyi görünmediğini söyledi fakat net bir şeyi son kontrollerden sonra söylemek gerektiğini belirtti.
İngiltere'de Reece James ve Kyle Walker'ın durumları da belirsizliğini koruyor.
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