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Dünya Kupası'nda bir yıldız daha olmayacak. Brezilya şokta

Brezilya'ya bir kötü haber daha...

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 13:23
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2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya'da tecrübeli isimlerden Philippe Coutinho'e kötü sürpriz

Dünya Kupası'nda bir yıldız daha olmayacak. Brezilya şokta
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2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya'da tecrübeli isimlerden Philippe Coutinho sakatlandı.

Premier Lig'de Aston Villa'nın Manchester United'ı yendiği karşılaşmada Brezilyalı futbolcu sakatlandı.

Coutinho, iki maç forma giyemeyecek.

Teknik direktör Unai Emery de sakatlığının ciddi olabileceğinin sinyalini verdi.

30 yaşındaki Coutinho, Barcelona'dan Aston Villa'ya döndü fakat bu sezon henüz gol atamadı, asist hanesinde de 0 yazıyor.

Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite yakın zamanda kadroyu açıklayacak. 

2022 Dünya Kupası'nda birçok yıldız sakatlıklarından dolayı olmayacak. Bazı isimler şöyle: Pogba, Kante, Chilwell, Werner, Jota, Reece James, Arthur Melo...

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