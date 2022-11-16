Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) tercihlerinde bulunacak adaylar ÖSYM’nin DUS sınavına ilişkin bir bilgi paylaşıp paylaşmadığını merak ediyor. DUS tercihleri arama motorlarında sıkça araştırılırken ÖSYM’den açıklama bekleniyor. Peki, 2022 DUS tercihleri ne zaman? 2022 DUS tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) tercihlerine ilişkin pek çok ayrıntıyı açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 2022 DUS tercih işlemlerinin başladığı bilgisi paylaşıldı.

2022 DUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-DUS) tercih işlemlerinin, 16– 22 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

2022 DUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

DUS tercih işlemleri, 22 Kasım 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

DUS sınavına giren adaylar, tercihlerini bireysel olarak 16 Kasım 2022 günü saat 10.00’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.