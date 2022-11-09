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2022 e-YDS İngilizce başvuruları ne zaman? 2022 e-YDS İngilizce başvuruları başladı mı?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS başvuruları başladı. 2022 e-YDS sınavına girecek adaylar başvuru şartlarına ilişkim tüm detayları araştırıyor. Peki, 2022 e-YDS İngilizce başvuruları ne zaman? 2022 e-YDS İngilizce başvuruları başladı mı? İşte detaylar..

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 16:50
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2022 e-YDS İngilizce başvuruları ne zaman? 2022 e-YDS İngilizce başvuruları başladı mı?

2022 e-YDS İngilizce başvuruları ne zaman? 2022 e-YDS İngilizce başvuruları başladı mı?
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ÖSYM tarafından her yılın belirli tarihlerinde yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavı 2022 e-YDS başvuruları başladı. 2022 e-YDS sınavına ilişkin ÖSYM’nin belirlediği şartları merak ediyor. Peki, 2022 e-YDS İngilizce başvuruları ne zaman? 2022 e-YDS İngilizce başvuruları başladı mı? İşte detaylar..

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/13) başvuruları başladı. İngilizce alanında yapılacak 2022 e-YDS sınavı 3 Aralık’ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. 2022 e-YDS Sınav başvuruları 9-24 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

2022 E-YDS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada 2022 e-YDS sınavına ilişkin başvuru sürecinin, 9-24 Kasım tarihleri arasında olduğu belirtildi.

2022 E-YDS BAŞVURU YÖNTEMİ

Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS’ye başvurmayı planlayan adaylar, başvurularını ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden yapacak.

2022 E-YDS SINAV KONTEJANI

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4 bin 195, İstanbul’da 460, İzmir’de 116, Adana’da 306 olarak belirlendi.

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

2022 E-YDS SINAV SÜRESİ

Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS’de sınav cevaplama süresi 180 dakika olacak. Sınava girecek adaylar, saat 13.45'te başlayacak e-YDS sınavı için 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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