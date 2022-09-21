Lewandowski’den, Shevchenko’yu duygulandıran jest: 2022 FİFA Dünya Kupası’nda takacak

Efsanevi Ukraynalı futbolcu Andriy Shevchenko, Polonya Milli Takımı'nın kaptanı Robert Lewandowski'ye kasım ayında başlayacak olan 2022 FİFA Dünya Kupası öncesinde özel bir Ukrayna kol bandı verdi.

Barcelonalı yıldız, geçen sezon Bayern Münih forması giyerken Rusya'nın askeri işgalinin başlamasının ardından Ukrayna'ya destek göndermiş ve Eintracht Frankfurt ile oynanan Bundesliga maçında benzer bir kol bandı takmıştı.

Ukrayna’nın eski kaptanı ve teknik direktörü Andriy Shevchenko ona özel bir törenle Polonya'nın Varşova'daki ulusal stadyumunda teşekkür etti.

Shevchenko, Lewandowski'nin Ukrayna'nın işgaline duyarsız kalmamasından dolayı duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı.

Ukraynalı efsane forvet, ona şükranlarını sundu.

Shevchenko, organizasyonda, "Ülkeme olan ve barış çağrısı konusundaki desteği için kendisine teşekkür etmek adına bu kol bandını Lewandowski'ye vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Lewandowski ise, "Teşekkürler Andriy. Ukrayna'nın renklerindeki bu kaptanlık bandını Dünya Kupası'nda taşımak benim için bir onur" diye konuştu