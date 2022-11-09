2022 Green Card sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 Green Card nedir nasıl başvurulur?

Green Card başvuruları 5-8 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından Green Card sonuçları merak ediliyor. Green Card’a başvuranlar ABD Freetown Büyükelçiliği’nin açıklayacağı Green Card sonuçlarını bekliyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Green Card nedir nasıl başvurulur?

ABD'de çalışma ve yaşama fırsatını kazanmak için Green Card başvurusu yapan birçok kişi, sona eren başvuruların ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuru sonuçları için tarih belli oldu.

2022 GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuruları sona erdi.

Buna göre; bu yıl Green Card başvuruları 5 Ekim (bugün) - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Başvurular Türkiye saati ile 20.00'da sona erdi. Başvuru sonuçları ise 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

2022 GREEN CARD BAŞVURU SONUCU

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.

2022 GREEN CARD’A NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Green Card sahibi olan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır.

Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.