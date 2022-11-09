9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • 2022 Green Card sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 Green Card nedir nasıl başvurulur?

2022 Green Card sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 Green Card nedir nasıl başvurulur?

Green Card başvuruları geçtiğimiz gün sona erdi. Başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından Green Card sonuçları merak ediliyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Green Card nedir nasıl başvurulur? İşte detaylar..

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 15:00
Takip Et

2022 Green Card sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 Green Card nedir nasıl başvurulur?

2022 Green Card sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 Green Card nedir nasıl başvurulur?
+
Aa
-

Green Card başvuruları 5-8 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından Green Card sonuçları merak ediliyor. Green Card’a başvuranlar ABD Freetown Büyükelçiliği’nin açıklayacağı Green Card sonuçlarını bekliyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Green Card nedir nasıl başvurulur?

ABD'de çalışma ve yaşama fırsatını kazanmak için Green Card başvurusu yapan birçok kişi, sona eren başvuruların ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuru sonuçları için tarih belli oldu.

2022 GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuruları sona erdi.

Buna göre; bu yıl Green Card başvuruları 5 Ekim (bugün) - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Başvurular Türkiye saati ile 20.00'da sona erdi. Başvuru sonuçları ise 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

2022 GREEN CARD BAŞVURU SONUCU

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.

2022 GREEN CARD’A NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Green Card sahibi olan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır.

Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
2
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
3
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
4
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
5
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
6
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarını sattı
7
﻿Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarını sattı
﻿Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarını sattı
﻿İki motosiklet böyle çarpıştı. O anları araç kamerası kaydetti
﻿İki motosiklet böyle çarpıştı. O anları araç kamerası kaydetti
﻿İki motosiklet böyle çarpıştı. O anları araç kamerası kaydetti
﻿Bir parçası bile harikalar yaratıyor
﻿Bir parçası bile harikalar yaratıyor
﻿Bir parçası bile harikalar yaratıyor
﻿Giresunspor öldü öldü dirildi
﻿Giresunspor öldü öldü dirildi
﻿Giresunspor öldü öldü dirildi
﻿Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
﻿Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
﻿Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.