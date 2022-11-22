2022 yılının son KPSS oturumu olan DHBT, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına girecek adaylar sınavın yapılacağı tarihi sorguluyor. 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle belli oldu. Peki, 2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 yılının son KPSS oturumu olan DHBT, Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı bilgileri, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS DHBT takvimiyle belli oldu. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

2022 KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT) SINAVI NE ZAMAN?

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı, 27 Aralık 2022 Pazar günü yapılacak. KPSS DHBT sınavı saat 10.15'te başlayacak.

KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Aralık tarihinde yapılacak olan KPSS (DHBT) Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavının sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.