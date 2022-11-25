ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurmasının ardından KPSS ortaöğretim baraj puanının kaç olduğu merak ediliyor. KPSS ortaöğretim sınavına katılan adaylar KPSS puan hesaplamanın nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim baraj puanı kaç? KPSS puan hesaplama memur olabilmek için kaç net yapılmalı?

KPSS'de memur olabilmek için kaç net yapılmalı, taban puan en az kaç olmalı soruları atama motorlarında araştırılmaya başlandı.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM BARAJ PUANI KAÇ?

Kamu kurumlarına alımlarda, KPSS sonuçları belirleyici oluyor. Kurumlar yayınladıkları ilanlarda puanları da belirtiyor. Bu bağlamda genellikle en az 60 ve üzeri puanla alımlar yapılıyor.

2022 KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla adaylar, iki yıl boyunca tercih yapabiliyorlar. Önümüzdeki yıl açılacak kadrolara adaylar, bu sene yapılan KPSS sınav puanlarıyla başvuru yapacak. Bu sebeple KPSS sınav sonuçları, memur adayları için büyük bir önem teşkil ediyor. Bir sonraki KPSS ortaöğretim sınavı 2024 yılında organize edilecek.

2022 KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS sınavında yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.