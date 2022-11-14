KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 6 Kasım’da gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları bekliyor. Peki, 2022 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınavı ÖSYM tarafından 6 Kasım’da yapıldı. KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını bekleyenlere ÖSYM müjdeli haberi verdi.

2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

2022 KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?

2022 KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar, KPSS sınavı sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.