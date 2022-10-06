Son dakika haberi: 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız Annie Ernaux kazandı

Fransız yazar Ernaux, ödüle "kişisel hafızanın köklerini, yabancılaşmalarını ve kolektif kısıtlamalarını ortaya çıkarma cesareti ve klinik keskinliği için" layık görüldü.

2021'de ödüle "kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerine ve mültecinin kaderine nüfuz etmesinden dolayı" Zanzibarlı edebiyatçı Abdulrazak Gurnah layık görülmüştü.

Bu yılki Nobel kazananlarının açıklanması yarın (cuma) barış ödülü ile devam edecek. 2022 Nobel Ekonomi Ödülü ise 10 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.

Nobel Edebiyat Ödülü, 1901'den bu yana her yıl edebiyat alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere veriliyor. Ödüller 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 16,7 milyon lira) nakit para ödülü taşıyor. Ödüllerin mali kaynağı, ödülün yaratıcısı olan ve 1896 yılında ölen dinamitin İsveçli mucidi Alfred Nobel'in bıraktığı vasiyet.

Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2021 yıllarında 114 kez verildi. Toplam 118 kişiye layık görülen ödüllerden 4'ü, 2'şer yazar arasında paylaştırıldı. Nobel Edebiyat Ödülü şimdiye kadar 31 kez İngilizce, 15 kez Fransızca, 14 kez Almanca ve 11 kez de İspanyolca yazan yazarlara verildi. Bu dilleri, 7 ödülle İsveççe, 6'şar ödülle İtalyanca ve Rusça, 5 ödülle Lehçe, 3'er ödülle de Norveççe ve Danca izledi. Yunanca, Japonca ve Çince yazan yazarlar 2'şer kez ödüle layık görüldü. Arapça, Bengalce, Çekçe, Fince, İbranice, Macarca, İzlandaca, Oksitanca, Portekizce, Sırpça-Hırvatça, Yiddiş ve Türkçe yazan yazarlar ise birer kez ödül kazandı.

Orhan Pamuk 2006’da, Gabriel Garcia Marquez 1982’de, Jean-Paul Sartre 1964’te, John Steinbeck 1962’de, Albert Camus 1957’de, Ernest Hemingway 1954’te ve Winston Churchill 1953’te Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı.

Tıp, fizik, kimya, edebiyat ve barış ödülleri Alfred Nobel'in vasiyeti ile tanımlanmış ve 1901’den beri veriliyor. Ekonomi ödülleri İsveç Merkez Bankası tarafından Alfred Nobel onuruna 1968’den beri veriliyor.