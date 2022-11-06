2022 Ortağöretim KPSS bitti mi? 2022 Ortağöretim KPSS soruları açıklandı mı?

2022 KPSS Ortaöğretim sınavı yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla bugün gerçekleşti. Günün arama motorlarında en çok aranan konusu 2022 Ortaöğretim KPSS sınavı oldu. Oraöğretim KPSS sınavı sonrasında soru ve cevaplarını merak eden öğrenciler arama motorlarında ‘’2022 KPSS soruları açıklandı mı? 2022 KPSS Oraöğretim soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?’’ gibi sorular aratıyor.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM'den yapılan açıklamada, ‘’06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u verilen bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 06 Kasım 2022 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 16 Kasım 2022 tarihinde 23.59’da sonlanacaktır." denildi.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık Perşembe günü açıklanacak.