Devlet hastanesi yerine özel hastaneye gitmeyi tercih eden vatandaş özet hastanelerin ücretlerini merak ediyor. İşlerini kolaylaştırmak isteyenler özel hastaneleri tercih ederken ücretlerini de arama motorlarında araştırıyor. Peki, 2022 özel hastane ücretleri ne kadar? Özel hastanede muayene ücretleri ne kadar?

Özel hastanelerdeki muayene, yatış ve tahlil ücretleri bazı nedenlerden dolayı farklılık göstermektedir. Söz konusu nedenler kişinin sigortalı olup olmaması, doktorun unvanı ve bölümü ayrıca kurumun belirlediği tutardır.

2022 ÖZEL HASTANE MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR?

Özel hastaneler muayene ücretinin yanı sıra katılım payı da alırlar. Sigortalı tüm hastalar sağlık hizmetlerinden yararlanacaklarında prim ücreti ödemek zorundadır. Özel hastaneler muayene tutarlarını Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre belirler. Bu tebliğe göre özel hastaneler en fazla yüzde 200 oranında ücret talep edebilir.

DAHİLİYE MUAYENE ÜCRETİ: 100 - 350 TL

GENEL CERRAHİ MUAYENE ÜCRETİ: 150 - 500 TL

GÖĞÜS HASTALIKLARI MUAYENE ÜCRETİ: 150 - 300 TL

KULAK BURUN BOĞAZ MUAYENE ÜCRETİ: 200 - 450 TL

KARDİYOLOJİ MUAYENE ÜCRETİ: 150 - 400 TL

GÖZ HASTALIKLARI MUAYENE ÜCRETİ: 100 - 300

BEYİN CERRAHİ MUAYENE ÜCRETİ: 150 - 700 TL

DERMATOLOJİ MUAYENE ÜCRETİ: 100 - 300 TL

FİZİK TEDAVİ MUAYENE ÜCRETİ: 150 - 400 TL

ORTOPEDİ MUAYENE ÜCRETİ: 150 - 400 TL

ÜROLOJİ MUAYENE ÜCRETİ: 150 - 450 TL

PLASTİK CERRAHİ MUAYENE ÜCRETİ: 200 - 550 TL

NEFROLOJİ MUAYENE ÜCRETİ: 350 – 600 TL

ENFEKSİYON HASTALIKLARI MUAYENE ÜCRETİ: 100 – 150 TL

2022 ÖZEL HASTANE TAHLİL ÜCRETLERİ NE KADAR?

İDRAR TAHLİLİ: 50 TL İLE 100 TL ARASINDA

KAN TAHLİLİ: 50 TL İLE 200 TL ARASINDA

EKG ÇEKİMİ: 100 TL İLE 150 TL ARASINDA

GÖĞÜS FİLMİ: 50 TL İLE 100 TL ARASINDA

MR YA DA ULTRASON ÇEKİMLERİ: 300 TL İLE 700 TL ARASINDA

TÜM TAHLİLLER: 400 TL İLE 500 TL ARASINDADIR.

2022 ÖZEL HASTANE DOKTOR MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

UZMAN DOKTOR: 200 TL İLE 250 TL ARASINDA

DOÇENT DOKTOR: 250 TL İLE 400 TL ARASINDA

PROFESÖR: 400 TL İLE 500 TL ARASINDA OLMAKTADIR.

2022 ÖZEL HASTANELERİN İLAVE ÜCRET ALMADIĞI DURUMLAR NELER?

Başka bir hastaneden sevk ile gelen acil vakalar

Travma vakaları

Yanık tedavileri

Acile gelip, hastaneye yatış yapacak olan hastalar

Yoğun bakım hizmetleri

Acil tıbbi müdahale gerekli olan hastalar

Yeni doğan sağlık hizmetleri

Kanser tedavileri kapsamında olan kemoterapi, radyoterapi, izotop ve benzeri tedaviler

Hemodiyaliz tedavileri

Doğum işlemleri kapsamında yapılan cerrahi müdahaleler

Doku, organ ve kök hücre nakilleri ile ilgili olan hizmetler için özel hastanelerin ilave ücret talep etmesi yasaktır.