Devlet hastanesi yerine özel hastaneye gitmeyi tercih eden vatandaş özet hastanelerin ücretlerini merak ediyor. İşlerini kolaylaştırmak isteyenler özel hastaneleri tercih ederken ücretlerini de arama motorlarında araştırıyor. Peki, 2022 özel hastane ücretleri ne kadar? Özel hastanede muayene ücretleri ne kadar?
Özel hastanelerdeki muayene, yatış ve tahlil ücretleri bazı nedenlerden dolayı farklılık göstermektedir. Söz konusu nedenler kişinin sigortalı olup olmaması, doktorun unvanı ve bölümü ayrıca kurumun belirlediği tutardır.
2022 ÖZEL HASTANE MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR?
Özel hastaneler muayene ücretinin yanı sıra katılım payı da alırlar. Sigortalı tüm hastalar sağlık hizmetlerinden yararlanacaklarında prim ücreti ödemek zorundadır. Özel hastaneler muayene tutarlarını Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre belirler. Bu tebliğe göre özel hastaneler en fazla yüzde 200 oranında ücret talep edebilir.
DAHİLİYE MUAYENE ÜCRETİ: 100 - 350 TL
GENEL CERRAHİ MUAYENE ÜCRETİ: 150 - 500 TL
GÖĞÜS HASTALIKLARI MUAYENE ÜCRETİ: 150 - 300 TL
KULAK BURUN BOĞAZ MUAYENE ÜCRETİ: 200 - 450 TL
KARDİYOLOJİ MUAYENE ÜCRETİ: 150 - 400 TL
GÖZ HASTALIKLARI MUAYENE ÜCRETİ: 100 - 300
BEYİN CERRAHİ MUAYENE ÜCRETİ: 150 - 700 TL
DERMATOLOJİ MUAYENE ÜCRETİ: 100 - 300 TL
FİZİK TEDAVİ MUAYENE ÜCRETİ: 150 - 400 TL
ORTOPEDİ MUAYENE ÜCRETİ: 150 - 400 TL
ÜROLOJİ MUAYENE ÜCRETİ: 150 - 450 TL
PLASTİK CERRAHİ MUAYENE ÜCRETİ: 200 - 550 TL
NEFROLOJİ MUAYENE ÜCRETİ: 350 – 600 TL
ENFEKSİYON HASTALIKLARI MUAYENE ÜCRETİ: 100 – 150 TL
2022 ÖZEL HASTANE TAHLİL ÜCRETLERİ NE KADAR?
İDRAR TAHLİLİ: 50 TL İLE 100 TL ARASINDA
KAN TAHLİLİ: 50 TL İLE 200 TL ARASINDA
EKG ÇEKİMİ: 100 TL İLE 150 TL ARASINDA
GÖĞÜS FİLMİ: 50 TL İLE 100 TL ARASINDA
MR YA DA ULTRASON ÇEKİMLERİ: 300 TL İLE 700 TL ARASINDA
TÜM TAHLİLLER: 400 TL İLE 500 TL ARASINDADIR.
2022 ÖZEL HASTANE DOKTOR MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?
UZMAN DOKTOR: 200 TL İLE 250 TL ARASINDA
DOÇENT DOKTOR: 250 TL İLE 400 TL ARASINDA
PROFESÖR: 400 TL İLE 500 TL ARASINDA OLMAKTADIR.
2022 ÖZEL HASTANELERİN İLAVE ÜCRET ALMADIĞI DURUMLAR NELER?
Başka bir hastaneden sevk ile gelen acil vakalar
Travma vakaları
Yanık tedavileri
Acile gelip, hastaneye yatış yapacak olan hastalar
Yoğun bakım hizmetleri
Acil tıbbi müdahale gerekli olan hastalar
Yeni doğan sağlık hizmetleri
Kanser tedavileri kapsamında olan kemoterapi, radyoterapi, izotop ve benzeri tedaviler
Hemodiyaliz tedavileri
Doğum işlemleri kapsamında yapılan cerrahi müdahaleler
Doku, organ ve kök hücre nakilleri ile ilgili olan hizmetler için özel hastanelerin ilave ücret talep etmesi yasaktır.
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