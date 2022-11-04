Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı kaç personel alımı yapacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacaklarını duyurdu. Sağlık çalışanları duyurunun ardından personel alımına ilişkin başvuru koşullarını merak ediyor.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alınacağını duyurdu.

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 85 Bin personel alımı başvurularına yönelik henüz tarih duyurusu paylaşmadı.

FAHRETTİN KOCA PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin kadro açacağını duyurdu. Bakan Koca,

"Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın.

Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." dedi.