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Geçen yıl 22 milyonu aşkın kişi başvuru yaptı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2022 yılında 22 milyon 294 bin 234 kimlik kartı, ehliyet ve pasaport başvurusunun alındığını bildirdi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 14:09
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2022 yılında 22 milyonu aşkın kimlik, ehliyet ve pasaport başvurusu alındı

Geçen yıl 22 milyonu aşkın kişi başvuru yaptı
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Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda nüfus hizmetlerine ilişkin 2022 yılı verileri paylaşıldı.

Buna göre, geçen yıl 12 milyon 117 bin 354 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 5 milyon 588 bin 440 yeni tip sürücü belgesi ve 4 milyon 588 bin 440 pasaport başvurusu yapıldı.

Bugüne kadar 82 milyon kimlik kartı, 20 milyon sürücü belgesi ve 11 milyon pasaport başvurusu alındı.

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