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Vergi Mükelleflerinden 66,3 milyarlık eksik beyan

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), geçen yıl incelemeye alınan 77 bin 610 mükellefin farklı vergi türlerinde toplam 52 milyar 80 milyon 746 bin 338 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiğini ortaya koydu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 12:36
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2022 yılında mükellefler 52 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan etti

Vergi Mükelleflerinden 66,3 milyarlık eksik beyan
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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, toplam vergi inceleme sayısı 2018'de 135 bin 103 iken, bu sayı geçen yıl yaklaşık yüzde 76 artarak 237 bin 822 oldu.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yapılan vergi incelemeleri neticesinde 2022'de 77 bin 610 mükellefin farklı vergi türlerinde toplam 52 milyar 80 milyon 746 bin 338 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği tespit edildi.

Bu dönemde, incelenen mükellefler için tarhı istenilen toplam vergi tutarı 23 milyar 135 milyon 505 bin 200 lira, kesilmesi önerilen toplam ceza tutarı ise 53 milyar 532 milyon 656 bin 634 lira olarak hesaplandı.

En fazla matrah farkı KDV'de

Geçen yıl vergi türleri itibarıyla en yüksek matrah farkı 16,6 milyar lira ile katma değer vergisinde (KDV) tespit edildi. Kurumlar geçici vergisinde 9,3 milyar lira, kurumlar vergisinde 8 milyar lira ve damga vergisinde 8,4 milyar liralık matrah farkı hesaplandı.

İncelemeler neticesinde tarhı istenilen yaklaşık 23,1 milyar liralık vergi tutarının yüzde 71'ini KDV, yüzde 9'unu özel tüketim vergisi (ÖTV), yüzde 8'ini kurumlar vergisi, yüzde 6,2'sini kurumlar geçici vergisi oluşturdu.

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