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2022’de en çok oynan bilgisayar oyunları belli oldu. Bakanı zirvede hangi oyun var

2022’de en çok oynan bilgisayar oyunları açıklandı. İşte detaylar..

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 15:33
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2022’de en çok oynan bilgisayar oyunları açıklandı

2022’de en çok oynan bilgisayar oyunları belli oldu. Bakanı zirvede hangi oyun var
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Türkiye’de 2022 yılında en çok oynanan video oyun istatistiklerini açıklandı.

Haber3’te yer alan bilgilere göre, oyunların, resmi platformlardaki fiyatlarını karşılaştıran bir internet sitesi olarak faaliyet gösteren Encuzuoyun.com'da oyuncular 2022 boyunca 720 bini aşkın arama yaptı. Bu aramalar içinde ilk sırada Rockstar North tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından yayımlanan GTA V geldi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Encuzuoyun.com Kurucusu Oytun Şengül, “Steam platformunun verilerinden elde ettiğimiz bilgilere göre Türkiye'deki oyuncu ekosistemi 2022'de ağırlıklı olarak çok oyunculu online (MMO) oyunlara ve ücretsiz seçeneklere yöneldi. Yılın en çok oynanan oyunları sırasıyla CS:GO, DOTA 2 ve Lost Ark oldu" dedi.

GTA V ZİRVEDE

Platformda 30,5 bini aşkın aramaya konu olan GTA V'i arama hacmi bakımından Elden Ring ve God of War isimli oyunlar takip ediyor.

Yayımlanan raporda kullanıcıların hangi oyunları istek listesine eklediğine dair veriler de en çok aranan oyunlarla uyum gösterdi. Kullanıcıların en çok Elden Ring, GTA V ve Red Dead Redemption 2 video oyunlarını istek listesine eklediklerini dile getiren Şengül, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Sunduğumuz platformun işlevini bir karşılaştırma sitesinin ötesine taşıyıp, oyun topluluğunun bir araya gelebileceği bir video oyun kültürü platformu olarak konumlandırıyoruz. Paylaştığımız hikaye ve koleksiyonlar da en az oyun fiyatları kadar ilgi çekiyor. Örneğin 2022'de Encuzuoyun.com kullanıcıları hikaye içeriklerini 370 bin 600 kez okudu. Oyuncular en çok Valorant karakterlerinin hikayelerini, Five Nights at Freddy's ve Outlast isimli video oyunlarının senaryolarını merak etti. Ayrıca ziyaretçilerimiz, 1,8 milyonu aşkın ziyaretle koleksiyon içeriklerimize de ilgi gösterdi.

Steam’de kart düşürmelik oyunlar, Lost Ark oyunundaki silahlar, Elden Ring silahlar ve yükseltmeleri başlıklı koleksiyonlarımız takipçilerimizin gözdesi oldu. Oyun oynamayı seven, yalnızca oyunseverler için nitelikli bir bilgi kaynağı oluşturmayı amaçlayan bir ekip tarafından kurulan Encuzuoyun.com olarak Türkiye'deki video oyun topluluğunun ihtiyaçlarından hareketle, kullanıcılarımıza 20 TL altı oyunlar, 50 TL altı oyunlar gibi kategorilerimizle en hesaplı fiyatlara sahip oyun listelerini ve en ayrıntılı oyun incelemelerini sunmaya 2023’te de devam edeceğiz.”

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